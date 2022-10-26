台北古書拍賣會 日本畫家竹久夢二作品入列

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（中央社記者王寶兒台北26日電）日本大正時代畫家竹久夢二1933年曾於台灣舉辦畫展，但展後作品並未送回日本。有一件夢二拍賣作品「王春花卉」，引起台日夢二研究學者討論，認為可能是夢二當年畫展作品之一。

由掃葉工房主辦的「清風似友——台北古書拍賣會」將於12月登場，掃葉工房透過新聞稿表示，拍賣會接受委託，拍賣一幅題名為「王春花卉」的夢二作品，這幅「王春花卉」原本存放於台北市南昌路的「南菜園台銀宿舍」。有專家認為，「王春花卉」可能就是夢二當年遺留在台灣的作品。

竹久夢二（1884～1934）是日本大正時代知名畫家、詩人，本名竹久茂次郎，以美人畫聞名，作品被稱為「夢二式美人」，風靡一時，掀起「大正浪漫」風潮，是日本近代最受重視的大眾畫家之一。

竹久夢二曾於1933年10月應東方文化協會理事長河瀨蘇北邀請，到訪台灣參加東方文化協會台北分會成立，並且舉辦畫展，展出作品50餘件。

旅行結束後，竹久夢二返回日本，但展出50多幅作品卻留在台灣，而回到日本後的竹久夢二則悶悶不樂，在日記中寫下這是一次「不情願之旅」。隔年9月，竹久夢二因肺結核過世，享年51歲。

如今「王春花卉」拍賣作品出現，也讓夢二研究專家們熱烈討論，是否就是當年夢二訪台行所遺留作品之一。

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掃葉工房透過新聞稿表示，根據日本竹久夢二專門美術館研究人士指出，「王春花卉」具備多項重點特徵。例如夢二於此作署名「夢生」，是他晚年常用的署名，寓意「重新出發」，還有夢二晚年常用的「鈐印」。此外，「王春花卉」是夢二作品常見主題，也曾出現於來台展覽目錄中。

「清風似友——台北古書拍賣會」將於12月2日至4日於台北誠品信義店3樓舉辦。（編輯：張芷瑄）1111026