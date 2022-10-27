藝術家看過來 紐約三角藝術協會開放駐村申請

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）駐紐約台北文化中心與紐約知名駐村機構三角藝術協會（Triangle Arts Association，簡稱TAA）合作，即日起受理藝術家或策展人2023年赴紐約駐村申請。

文化部今天發布新聞稿表示，紐約三角藝術協會開放2023年3月1日至5月31日赴紐約駐村申請，獲選者可經協會安排開放工作室活動，以及與紐約地區藝文機構代表、策展人不定期交流。

駐村計畫將由三角藝術協會提供工作室及專業諮詢，駐紐約台北文化中心則負擔單人機票、生活費及創作費等費用。甄選採線上報名，申請者可為藝術家及策展人，須具中華民國國籍且無兵役及其他法律限制出國情形、非在學學生，過去3年內曾公開發表創作、過去3年內（民國109至111年）不曾獲選文化部及駐紐約台北文化中心其他駐村計畫。

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文化部表示，駐村地點位於布魯克林藝術聚落Dumbo區，除匯聚布魯克林藝術委員會等眾多藝文機構及畫廊外，該區還有共同的Art in Dumbo平台，提倡區內舉辦的藝文展演、機構活動和獎補助訊息，藝文生態發展蓬勃。

文化部表示，有意申請者務必事先瞭解美國COVID-19疫情狀況及入境相關防疫措施，並詳閱報名簡章，建議申請者依規定尺寸大小上傳檔案，即早完成線上填報，報名系統將在台灣時間11月30日晚間9時關閉。文化部藝文活動平台報名連結：https://event.culture.tw/MOC/portal/Index/IndexAction。（編輯：張雅淨）1111027