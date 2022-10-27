書法家徐永進逝世 李永得表達不捨與哀悼

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以風格強烈且別具禪意的書法風格聞名的藝術家徐永進26日辭世，享壽71歲，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。圖為徐永進日前在特展「狂筆．顛墨：徐永進贈藏選粹」中與作品合影。（桃園市立美術館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年10月27日

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）以風格強烈且別具禪意聞名的書法創作者徐永進，昨天逝世，享壽71歲。文化部長李永得聞訊表達哀悼，並感懷徐永進對書藝創作堅持不懈，用生命揮毫的精神，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

文化部發布新聞稿，徐永進一生創作不輟，其實驗創作融入當代社會文化和民眾生活，如觀光局TAIWAN標誌、電影艋舺Monga中英文書法題字、2010上海世界博覽會「台灣館」3D祈福山水天燈祈福語等。筆下揮灑出新一世代書法的鮮活風姿，反映社會與時代。

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新聞稿指出，徐永進不僅突破書法的法度，亦曾跨界與優人神鼓合作，於台北當代藝術館舉辦「Beyond書法－徐永進當代書藝展」；今年亦於橫山書法藝術館展出其生平代表作的回顧「狂筆‧顛墨：徐永進贈藏選粹」特展，在在展現其從事現代化書法創作豐碩成果。

文化部表示，徐永進承繼傳統書法體系，更勇於開創，進一步強化筆墨線條特色，為書藝拓展一片廣闊天地，其作品鮮明動人，更進入大眾生活，讓書法之美更觸動人心。（編輯：張芷瑄）1111027