當美術館化身劇場 台新藝術獎20週年展著眼未來

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「NEXT—台新藝術獎20週年大展」展前記者會27日在北師美術館舉行，展覽由國藝會董事長林曼麗總策劃，並邀請3名台新藝術獎得主擔任策展人，以歷屆得獎藝術家的「現在進行式」為主體，透過多元形式，探問台灣當代藝術的可能性與未來性，29日將正式展出。（北師美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月27日

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（中央社記者王寶兒台北27日電）台新藝術獎20年前創立，首創同時涵蓋視覺、表演藝術的獎項，今年由林曼麗擔任總策劃，邀請3名台新藝術獎得主策劃20週年大展，集結40組歷屆得獎藝術家，將美術館打造如劇場。

「NEXT－台新藝術獎20週年大展」展前記者會今天下午於北師美術館舉行，台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，此次大展，讓他想起今年嘉義國際藝術紀錄影展主題「此刻定未來」，看似是回顧展，但卻又看向未來。

台新藝術獎在2002年由台新銀行文化藝術基金會創設。鄭家鐘表示，感謝當年時任基金會董事長吳東亮的遠見，關照台灣藝術家走過20年。藝術就是驚嘆號，如何在每天的日常中發現不同，就需要驚嘆號，他每天都在藝術家的作品或藝術家對談中找到自己的驚嘆號，期盼讓大家看見20年來的點滴。

林曼麗表示，她既不想台新藝術獎20週年大展變成回顧展，也不想變成資料展，更不想策劃成一檔歌功頌德的展覽，「我們重要的是去思考下一刻、下一秒、下一個未來，這樣展覽才有意義。」

台新藝術獎橫跨表演藝術及視覺藝術領域，林曼麗指出，如何在美術館空間呈現這樣的獎項與作品，是很大的挑戰，她認為展覽最重要的是需要邀請所有得主一起完成，也感謝3名策展人及參與藝術家一起完成此次展覽。

「NEXT－台新藝術獎20週年大展」由林曼麗總策劃，並邀請台新藝術獎得主姚立群、高俊宏、蘇匯宇擔任策展人，以歷屆得獎藝術家的「現在進行式」為主體，透過全新創作、跨域共創、現場演出、直播對談、系列論壇、雲端影展等多元方式，探問台灣當代藝術的可能性與未來性。

展期間，北師美術館如化身劇場，裝置作品、現場演出共同存在於展場中，除常設「藝術在線 Art on Air」直播間，邀請藝術家、藝評人與各領域工作者對談外，也設立「特攝放映室」討論當代錄像的電影性與新興技術。

此外，「文獻檔案區」呈現藝術家對歷史文獻的爬梳、詮釋與再創作，也透過展示台新藝術獎的相關書籍、影音資料，邀請觀眾跨越時空，重新建構台新藝術獎過往20年的軌跡與台灣當代文化、藝術及當代現象的脈絡。

「NEXT－台新藝術獎20週年大展」10月29日起將於北師美術館展出至2023年1月15日。（編輯：張雅淨）1111027