蘭人海洋漫遊數位互動展 蘭陽博物館登場

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蘭陽博物館3日起推出「蘭人海洋漫遊－數位互動體驗展」，民眾可在虛實整合的科技數位體驗下，了解蘭陽平原人類與海洋環境生態的互動關係。（宜蘭縣文化局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年11月3日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）蘭陽博物館今天起至明年底推出「蘭人海洋漫遊-數位互動體驗展」，邀請民眾在虛實整合的科技數位體驗下，了解蘭陽平原人類與海洋環境生態的互動關係。

宜蘭縣政府文化局發布新聞稿表示，「蘭人海洋漫遊-數位互動體驗展」運用當代流行的延展實境（XR）數位科技，展區包含「黑潮來了」、「守護海洋生物」、「呼喚海洋之子」、「魚群來了」及「鳥類天堂」等5大區。

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在「黑潮來了」展區中，可窺探黑潮的知識與奧秘；「守護海洋生物」展區可體驗小虎鯨與海豚的3D擬真動畫，了解保護環境及海洋生物的重要性。

「呼喚海洋之子」以270度環形劇場，透過體感互動裝置，還原淇武蘭人原始生活及文化遺產等樣貌；「魚群來了」展區可認識太平洋海域多樣的魚種，並同步彩繪繽紛美麗的魚群，徜徉虛擬眼鏡所構築的大海中；在「鳥類天堂」展區中，可透過互動科技，欣賞溼地水鳥的傳神姿態與多樣生態。（編輯：陳清芳）1111103