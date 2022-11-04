台北國際旅展登場 文化部推「文化帶路」遊台灣

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總統蔡英文（中）4日在台北南港展覽館1館出席台北國際旅展（ITF）開幕式，與交通部長王國材（右2）、文化部長李永得（右3）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（左3）等參觀文化部文化館「文化帶路」攤位，共同為文化館揭開序幕。中央社記者張新偉攝 111年11月4日

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）2022 ITF台北國際旅展今天起在南港展覽館1館登場。總統蔡英文蒞臨文化部文化館開幕活動，蔡總統也現場為「文化帶路」手工彩繪燈籠完成最後一筆，象徵「文化帶路」正式啟程。

文化部長李永得今天在開幕典禮上表示，今年延續「文化帶路」品牌精神，以台灣珍貴的文化資產，包含古蹟、歷史景點、工藝、美術館、博物館，甚至美食等為重要元素，由8家旅行業者，規劃共28條北、中、南、東及離島的精彩遊程。

李永得說，旅途中除了有專業導覽帶大家認識在地文化與景點，更以「文化帶路、文化帶你去玩」的概念，讓大家在旅遊的過程，深度了解當地的多元族群、建築、聚落，更能與在地藝術家、工藝師等進行互動。

李永得表示，「旅遊不是只有觀光，旅遊是在地文化的一種體驗，這是現代旅遊非常重要的趨勢」，邀請大家一起參與、體驗、挖掘精彩的台灣文化。

今天包括台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰也都來到現場，並與貴賓及燈籠製作人彰化市春秋美術社老師唐秋水合影，共同為文化館揭開序幕。

今年文化館採6公尺挑高設計，以「文化帶路」形象為概念貫穿，結合28條文化觀光推薦遊程景點元素與特色體驗，呈現文化觀光的質感、深度及多元性。

在整體空間及視覺規劃上，除了設置主題展示互動區，也搭配流線型線條意象，展現文化帶路動線穿梭的趣味性；館內更打造大型吸睛文化地景裝置，邀請民眾拍照打卡分享。此外，也透過科技互動體驗應用，結合文化景點風光，營造身歷其境的氛圍感受。

台北國際旅展期間，文化館每天都有活動，包括NTSO台灣青年交響樂團銅管五重奏帶來4種不同風格及語言的演出；鐵四帝文化藝術創意團隊融合潮流街舞的陣頭表演；敘舊布袋戲園結合民俗雜技的文化展演等。

此外，工藝文化展演及DIY體驗邀請到春秋美術社介紹傳統燈籠工藝及燈籠彩繪製作；卡塔文化工作室介紹排灣族琉璃工藝及串珠製作；板陶窯介紹交趾剪黏工藝及陶偶彩繪製作，以及敘舊布袋戲園介紹傳統布袋戲工藝及戲偶製作，帶領民眾做中學、學中做，深入了解各主題工藝文化內涵。

台北國際旅展從今天起到7日舉行，地點在南港展覽館1館。（編輯：張芷瑄）1111104

台北國際旅展（ITF）4日起在台北南港展覽館1館登場，總統蔡英文（中）出席文化部文化館開幕活動，並現場為「文化帶路」手工彩繪燈籠完成最後一筆，象徵「文化帶路」正式啟程。中央社記者張新偉攝 111年11月4日