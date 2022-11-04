新銳策展人操刀 台北當代藝術館展新世代觀點

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台北當代藝術館特展「共識覺」5日將開展，參展藝術家「好奇機CURIOSKI」作品「意識景觀系列」是由3件VR互動裝置構成，將VR裝置視作「人腦外掛」，讓民眾分別於高腳椅、草地還有透明簾內，從虛擬實境中探索意識與肉身關係。（台北當代藝術館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）台北當代藝術館繼2021年推出新生代策展人系列展後，今年再邀請新銳策展人孫以臻與王韓芳以新世代觀點，分別策畫「共識覺」與「主題樂園幻想工程挑戰賽」展，呈現多元跨域想像。

台北當代藝術館今天下午舉行2檔展覽聯合開幕式。其中，1樓展區為孫以臻策劃的「共識覺」展覽，她從自身橫跨生命科學與藝術的背景出發，並企圖擴充「意識體」的意涵，透過藝術作品喚醒觀眾的覺知經驗。

孫以臻表示，展出作品廣泛涉及意識與肉身、生者與亡者、人類與神靈、非人物種與資訊體乃至人類社會與科技物。她試圖探索最大程度的「共識」，如此誕生的，不僅是新的意識狀態與覺知能力，過程中更反映出關乎當代社會中的關係、技術與政治的寓言空間。

「共識覺」展覽集結台灣、美國、斯洛維尼亞等共6組藝術團隊，包含lololol（林亭君、張欣）、好奇機CURIOSKI（李懿澕、鄭伊婷）、胥貝拉．佩區克（Spela Petric）、動態自造實驗室、黃鼎云、蓋伊．班．阿里（Guy Ben-Ary）。

2樓展區則是王韓芳策劃的「主題樂園幻想工程挑戰賽」展覽，概念來自於社會高度複製迪士尼化的沉浸體驗，並反思充斥於真實與虛幻間的問題與真相。

王韓芳表示，此次展覽以一個「幻想工程」挑戰的意念，想像每名藝術家們成為幻想工程師，透過作品內容逐一揭示「工程」的系統與機制，但卻是以「幻想」為目的。

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「主題樂園幻想工程挑戰賽」展覽集結國內外6組藝術團隊，包含何采柔、科斯塔．托尼夫（Kosta Tonev）、埃里卡．貝克蕾（Ericka Beckman）、張允菡、張紋瑄、琳賽．席爾（Lindsay Seers），從各種歡樂、高強度的刺激，擬仿、創造出各式意識形態的建設。

「共識覺」、「主題樂園幻想工程挑戰賽」展覽明天起於台北當代藝術館展出至2023年1月29日。（編輯：陳政偉）1111104