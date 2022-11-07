立委調閱故宮文物毀損錄影帶 吳密察：一切透明

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（中央社記者王寶兒台北7日電）立法院教文會召委鄭正鈐今天率立委赴故宮考察庫房，並要求調閱3件文物破損監視器錄影帶。故宮院長吳密察說，自己態度很清楚，就是一切公開、透明，未來也會公開文物典藏系統相關欄位。

故宮分別於民國110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

經故宮政風室調查結果，「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」破損查無人員疏失；「青花花卉盤」破損則為人員操作疏失。

今天包含國民黨立委鄭正鈐、林奕華、林德福、吳怡玎、陳以信、陳玉珍、時代力量立委王婉諭皆參與考察。林德福質疑，故宮稱打開「雙龍小碗」及「小黃瓷碗」包裹後發現破損，但若故宮無提出事發當下監視器錄影帶，「問題很大」。

故宮政風室主任趙莉菁回應，調查過程確實有調閱到影像，「雙龍小碗」及「青花花卉盤」皆有完整影片，而「小黃瓷碗」則有間隔平均不到幾秒的密集截圖，以此還原時間序。

鄭正鈐詢問：「為何只有截圖？」趙莉菁表示，因為「小黃瓷碗」當時採線上調閱監視器錄影畫面方式，無法線上下載，於是沒有完整影片檔。鄭正鈐認為，這牽涉到故宮標準作業程序（SOP）問題，為何和「雙龍小碗」一樣狀況，卻有不同處理方式，還沒有影片？

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多名立委也紛紛要求調閱監視器畫面，以還原事件真相。吳密察回應：「我的態度很清楚，透明、一切透明，一切公開。」在為影片工作職員打上馬賽克後，他也播映職員發現「雙龍小碗」破損、人員誤將「青花花卉盤」打破的完整影片，也將發現「小黃瓷碗」破損的影片截圖一一秀出。

吳密察表示，他必須尊重政風室是否有去識別化的規定。此外，他主張完全公開、透明，也答應未來將公開故宮文物典藏系統相關欄位，包含大盤點和清點的紀錄都將記在上頭。（編輯：張雅淨）1111107