防文物人為破損 故宮庫房工作區添新流程

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故宮山洞瓷器庫房設立的工作間，今年因發生人為疏失造成文物損壞而在9月重新規劃。中央社記者王寶兒攝 111年11月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）故宮文物「清 乾隆 青花花卉盤」今年5月因人為疏失，導致文物從工作台掉下並破碎。故宮9月起透過桌子加裝邊框、設置空箱暫存區等方式，防止人為疏失再發生。

立法院教育及文化委員會召委鄭正鈐今天安排考察故宮庫房行程，其中包含山洞瓷器庫房，該山洞庫房始建於民國54年，內設洞庫A、B兩座，庫內共存置歷代陶瓷器1萬8608件，占故宮院藏陶瓷器總數的73.7%，收貯於1028只鐵箱中。而山洞瓷庫所設立的工作間，也是今年「清 乾隆 青花花卉盤」破損地點。

當時一名故宮職員拿出裝有6件文物的藍布盒，在取出4件文物狀態下，未將盒扣扣上，也未告知同事；另一名同事為了重新黏緊藍布盒底部的布，在不知情的狀況下，將藍布盒倒翻過來，盒內2件文物就掉出來，一個用身體擋住未掉落，另一個掉落而致破碎的就是「清 乾隆 青花花卉盤」。

歷經整理周邊物品與重新規劃，山洞瓷庫所設立的工作間9月起新增空盒暫存區、實盒暫存區等，讓還有放置文物的藍布盒或文物包裹得以區分開來，而工作台4邊桌沿也加裝立體泡棉條，讓文物不易掉落於地上。

故宮院長吳密察表示，目前瓷器典藏是以包裹或藍布盒貯置一件或多件文物，而瓷器典藏將從明年起，逐步改善為「一物一盒」的包裝方式，並內置棉墊或緩衝材料，加強保護。而瓷器類文物均以鐵箱作為儲存空間，日後將「改箱為櫃」，於庫房內增設防震鋼質典藏櫃取代鐵箱，這些計畫已編入民國112年年度預算。

迎接智慧化及數位化庫房管理潮流，吳密察說，故宮瓷器藏品提取，以往由紙本文物提存紀錄追索，為提升智慧化管理功能，故宮正研議加裝具感知、記錄鐵箱（櫃）啟閉功能的數位裝置，方便隨時查考。

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而在此之前，器物處預計仍暫時以紙本登錄方式，記錄鐵箱啟閉。明年起，器物處將導入QR Code及RFID（無線射頻識別）等稽核追蹤數位設備，強化庫房及藏品管理。而記錄故宮職員於庫房工作內容的紙本庫房日誌，器物處也已逐步數位化。

吳密察表示，器物處瓷器科進行文物整理時，若未來遇到脆弱狀況文物，將會同登錄保存處修護人員進行詳細檢視，就可預防之處，預為記錄及處理。（編輯：張雅淨）1111107

故宮山洞瓷器庫房設立的工作間是今年「清 乾隆 青花花卉盤」破損地點，故宮自9月起為工作區新增空盒暫存區、實盒暫存區等，讓還有放置文物的藍布盒或文物包裹得以區分開來，而工作台4邊桌沿也加裝立體泡棉條，讓文物不易掉落於地上。中央社記者王寶兒攝 111年11月7日