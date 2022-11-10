台灣電影新浪潮40週年 紐約經典重現

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（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）1980年代台灣影壇掀起新浪潮，影響深遠。為慶祝40週年，紐約電影論壇戲院本週起將放映「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」等17部經典名作，包含海外難得一見的作品。

1970年創立的電影論壇戲院（Film Forum）與駐紐約台北文化中心、國家電影及視聽文化中心攜手，以「新浪潮：1980年代台灣電影再發現」（New Waves: Rediscovering Taiwanese Cinema of the 1980s）為主題，讓紐約客體驗替台灣影史留下傳奇的台灣新電影。

電影論壇戲院官網寫道，1980年代，台灣才華洋溢的導演先後崛起，迅速讓台灣電影改頭換面，堪稱20世紀晚期世界影壇奇蹟之一。這些「台灣新電影」傑出導演獲得國際影壇高度肯定，但他們的作品卻鮮少有機會在台灣以外放映。

從11日至24日，位於曼哈頓格林威治村的電影論壇戲院將陸續放映台灣新電影鼻祖「光陰的故事」、當年轟動一時的「兒子的大玩偶」等經典名作。

四段式集錦電影「光陰的故事」擺脫武俠、愛情與喜劇等類型化電影創作風格，採取自然寫實的拍攝方式，開創新的電影形式及電影語言，幕後創作者後來都成為新電影重要成員。

「兒子的大玩偶」由作家黃春明小說改編而成，上映時台灣仍在戒嚴時期。其中短片「蘋果的滋味」因電影內容多涉及台灣底層人民貧窮生活，一度險遭刪除，所幸最終影片得以完整呈現，也為新電影奠定往後的主題與方向。

電影論壇戲院還將放映楊德昌執導的「青梅竹馬」、「海灘的一天」、「牯嶺街少年殺人事件」、「恐怖分子」；張毅執導的「我這樣過了一生」；侯孝賢執導的「冬冬的假期」、「童年往事」、「戀戀風塵」；陳坤厚執導的「小畢的故事」、「最想念的季節」；王童執導的「稻草人」、「假如我是真的」；白景瑞執導的「金大班的最後一夜」。

影展同時選映李安首部劇情長片「推手」、蔡明亮長片處女作「青少年哪吒」，呈現台灣電影新浪潮對1990年代電影工作者的影響。

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主策展人、哈佛大學電影資料館館長葛斯特（Haden Guest）說，1980年代的台灣是敘事電影典範轉移的核心，引領擴張電影的發展方向，以創造性的方式處理時間與情感。這些作品挑戰當時的電影類型製作手法，為台灣電影帶來新穎尖銳的政治表現，衝擊深刻，迴響持續至今。

紐文中心透過新聞稿表示，今年適逢台灣新電影40週年，這次影展呈現1980年代台灣影史最輝煌的一頁，呼應國家電影中心正在舉辦的「再新電影出發的時候：台灣新電影四十年回顧」，在台灣與紐約同時看到20世紀台灣新電影對當代的影響力。（編輯：郭中翰）1111110

台灣電影新浪潮40週年，紐約電影論壇戲院11日起將放映17部台灣新電影經典名作，包含楊德昌執導的「青梅竹馬」。圖為劇照。（電影論壇戲院提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年11月10日