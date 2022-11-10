國家青年交響樂團2023年成立 育下一代音樂人才

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）國家交響樂團（NSO）明年1月將成立國家青年交響樂團（NSYO），由NSO音樂總監準‧馬寇爾創建及帶領，培養台灣下一代音樂人才。

根據NSO發布的新聞稿，準‧馬寇爾（Jun Märkl）感念自身曾受多名知名指揮家傳授技藝，也曾參與過許多國際青年音樂營，今年1月上任後，在拜訪台灣各地好友及感受土地情懷後，興起成立青年樂團的念頭，期待以自身參與青年音樂活動的寶貴經驗，引進各國樂團培訓青年音樂家的制度並融入台灣，為台灣青年打開邁入國際音樂的大門。

準‧馬寇爾表示，青年交響樂團最重要的特質就是「熱情」，樂團可以提供經驗幫助他們成長，進而提升整體音樂程度和內涵。他說：「現在我們播下這些種子，10年後年輕音樂家在世界佔有重要地位，其意義遠超過做音樂本身。感謝文化部、國表藝和各單位支持，讓這個有意義的計畫可以進行」。

文化部長李永得表示，文化部全力支持國家青年交響樂團成立，這是未來很重要的一件事情，特別感謝國表藝還有NSO的用心，讓推廣文化軟實力方面能夠往下扎根，這是一個非常重要的里程碑。

NSYO國家青年交響樂團短期目標，希望提供青年音樂家與國際知名獨奏家及職業交響樂團團員演出機會，並藉由前往各鄉鎮演出，讓國人有機會接觸及認識已擁有400多年歷史的交響樂。

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明年暑期起將於每年寒暑假招募約70名音樂學子，以緊密2週的排練與課程，並於各地舉辦音樂會展現成果。7月14日至25日由音樂總監準‧馬寇爾親自指揮，並由小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）擔任巡演獨奏家，排練場地將全程於苗北藝文中心並進行創團首演，另預計2024年由旅美指揮陳美安帶領。

詳細甄選辦法及相關計畫期程預計明年1月公告。（編輯：管中維）1111110