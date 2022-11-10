文化發展基金支持公媒及藝術發展 李永得捍衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北10日電）國民黨立委林奕華今天質疑文化部提出「文化發展基金收支保管及運用辦法」，把手伸進媒體、讓公視變成文宣部。文化部長李永得認為曲解立意，指用政治腦袋思考，沒有媒體觀念。

林奕華在立法院教育及文化委員會審查文化部預算時，質疑文化部在「文化發展基金收支保管及運用辦法」第1條「包藏」「文化發展及公共媒體辦法等相關支出」，批評文化部將手伸進公視，不夠光明正大，走回頭路，讓公視變成文宣部。

李永得答詢時表示，公視一年9億預算確實不夠，「文化發展基金」最早提出時，學術界與業界就希望能夠用於支持公共媒體，壯大台灣公共媒體的力量。但李永得也強調，初期因為經費不夠，只先用於視覺藝術，未來會再爭取更多資源，挹注公共媒體。

根據文化部7月公告「文化發展基金收支保管及運用辦法」草案總說明，規定「文化部應設置文化發展基金，辦理文化發展及公共媒體等相關事項」，林奕華針對說明中的「公共媒體」提出質疑。

李永得會後面對媒體詢問時補充解釋，文化獎助條例去年修法，規定5億元以上公共工程需提撥1%給「文化發展基金」，文化部細算後，扣除優先用於公共藝術，大約還有2.5億的結餘可以讓文化部另外使用，初期文化部先用於傳統工藝、美術等購藏計畫，未來有更多財源進來後，會再挹注公共媒體影視音產製，壯大台灣文化內容。

李永得進一步解釋，因為公共媒體本身預算不足，希望能夠成立文化發展基金挹注公共媒體，但這只是「文化發展基金」的其中一個任務。

李永得在回應無黨籍立委黃國書質詢相同議題時表示，如何挹注公共媒體更多經費，對改善台灣媒體環境以及對於在國際上推廣台灣文化非常重要，未來會希望透過修法，努力籌措更多財源挹注。（編輯：管中維）1111110