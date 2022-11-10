原民歌手齊聚當學長姐 鼓舞原民新銳音樂人才

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台灣好基金會「台灣好音樂–獵人祭演唱會」發布記者會10日在台北舉行，音樂人桑布伊、MATZKA、葛西瓦、范逸臣、製作人陳鎮川、台灣好基金會董事長柯文昌、歌手家家及黃偉晉等人出席合影。（台灣好基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）高手在民間，台灣好基金會透過「台灣好音樂」計畫培力原住民音樂人才外，也邀請製作人陳鎮川打造「獵人祭音樂會」，由動力火車、家家、范逸臣等原民歌手當「學長姊」，鼓舞原民新銳音樂人。

台灣好基金會今天舉行「台灣好音樂—獵人祭音樂會」宣告記者會。陳鎮川表示，台灣好基金會長期出錢出力培育原民音樂人才，也是此次「獵人祭音樂會」能號召這麼多歌手參與的原因，「這就是學長姊示範賽，讓優秀原住民學長姐示範給其他學生看。」

台灣好基金會發起「台灣好音樂—原住民音樂人才培育計畫」，今年7月至8月舉行「原民．夏日音樂營」，並邀請歌手巴奈與樂手吳蒙惠設計課程。陳鎮川表示，「獵人祭音樂會」也將會有學生在後台觀摩參與。

吳蒙惠分享，他一直深信「高手在民間」，透過人才培育計畫，也能讓那些躲在暗處的民間高手慢慢浮現出來，學生們於19至20日也將於鐵花村演出。

明年舉行的「獵人祭音樂會」，陣容包含Matzka、范逸臣、家家、桑布伊、動力火車、婁峻碩、舒米恩、黃偉晉、葛西瓦等著名原民歌手，原民青年創作者 李侑勳、柳義祥、斯馬里奧同樣將參與演出。

Matzka、范逸臣、家家、桑布伊、黃偉晉及葛西瓦今天也出席記者會。范逸臣說，身為原住民歌手，很榮幸能盡一份心力；家家說，此次演唱會讓她聯想到眾人於部落歡聚的氣氛，一定會非常震撼。

桑布伊表示，期待人才培育計畫所帶出的新一代原民歌手，他始終相信原民音樂是世上獨一無二的，期待未來原民創作者能從母語、原民文化出發創作，創作獨一無二的作品。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，原住民文化是人類共同的資產，也是每個人的責任。基金會從發起鐵花村音樂聚落到「台灣好音樂」計畫，「除了表達我們對於原住民文化與生活的尊重，也期待經由美好的音樂，讓原住民的語言與文化得以傳承。」

「台灣好音樂—獵人祭音樂會」將於2023年1月15日於台北流行音樂中心表演廳登場。（編輯：屈享平）1111110