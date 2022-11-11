豪愛笑點播式相聲秀 12日重返台中演出

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台北曲藝團成立的相聲男團「愛笑斯坦」，作品「豪愛笑點播式相聲秀」6月首演後，深獲好評，11月12日重回台中「玩劇島小劇場」，盼培養更多熱愛傳統藝術年輕群眾。

台北曲藝團今天發布新聞稿，團長葉怡均表示，即興是戲劇、舞蹈中常見的表演形式，在曲藝發展史早有脈絡可循，例如：古代快板賣藝講求即興編詞、相聲演員根據觀眾反應調整表演節奏和段目等，都隱藏著即興技巧。

葉怡均說，為增添趣味度，「豪愛笑」融入遊戲精神和潮流關鍵字，希望打破傳統背稿的演出形式，巡迴演出獲得熱烈迴響，也發掘許多潛在的粉絲。

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總監洪慶坤指出，儘管常有預料之外的情節發生，產生的奇異火花也是絕佳看點，相聲原就是根據搭檔、場地與觀眾的組成而有所變化的藝術，相同的段目由不同演員來詮釋，也會製造出不同笑果，即興相聲也蘊含當代青年相聲演員的自信與深厚內功。

愛笑斯坦演員段彥希說，自小在台北成長、活動，首次出征巡迴接地氣，過程中收獲不少粉絲，不乏首次接觸相聲的年輕族群，直呼「笑，原來那麼費勁」，將傳統藝術帶進青春世代，希望傳統曲藝在台灣的道路可以更加寬廣。（編輯：管中維）1111111