新竹生活美學館推「故事地圖」 社造青世代集合

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（中央社記者王寶兒台北15日電）文化部今年辦理首屆社區營造獎，而台灣各地也不乏投入社造的青年，新竹生活美學館選定10組青年社造焦點人物，將他們人生化作「故事地圖」，並集結為「社造青世代」一書，今天發表。

國立新竹生活美學館今天舉辦「111年社造地方亮點計畫－青年社造焦點人物故事地圖」成果發表會，收錄於「社造青世代」的逆風劇團創辦人成瑋盛、綠書店店長楊宗翰、由米創意工作室負責人楊禮琳、周益記工坊的林子晴等社造青年，也各別進行心得分享與交流。

逆風劇團同時是今年社區營造獎「青年行動獎」團體組得主，成瑋盛、陳韋志及邱奕醇3名劇團創辦人，今天也以戲劇演出各自生命故事，敘說當年如何從青年逆風成長，並投入青少輔導與社區營造。

成瑋盛笑稱，自己在過去也是焦點人物，「但是是讓人頭痛的焦點。」以前他在社區被認為是高風險少年，像是黑幫幫派會爭奪利益，當別的社區學生來「找麻煩」時，他們為了「守護學校」就會拉結幫派「打回去」，就這樣重複過著打架、經營幫派的日子，還曾被少年警察隊逮捕。

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成瑋盛開玩笑說：「所以我10多年前就開始做社區營造，我負責聯絡其他學校，這就叫聯繫地方連結。」而他在17歲那年接觸劇場，發現原來一群人聚在一起，不用擔心被警察抓，也可以做喜歡的事情，而逆風劇團創立後，他們也希望能夠陪伴擁有類似經歷的高風險少年們，找到人生的方向。

10組焦點人物來自9縣市，包括宜蘭縣、台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣及連江縣。新竹生活美學館館長葉于正表示，選定方式由9縣市文化局教育處提供推薦名單，並請專家、學者擇定，他們將社造青年分為蹲馬步、練武功、立門派等3層次，「社造青世代」梳理的便是「練武功」階段青年，未來也將持續跟投入社造的青年共同努力。（編輯：張雅淨）1111115