曾貴海獲厄瓜多國際詩歌獎 15年來首名亞洲人

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客家委員會15日表示，台灣客籍詩人曾貴海榮獲第15屆「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎肯定，這也是該獎項首度授予亞洲詩人。（曾貴海提供）中央社記者張雄風傳真 111年11月15日

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（中央社記者張雄風台北15日電）客委會今天表示，台灣客家詩人曾貴海榮獲厄瓜多國際詩歌獎（前譯國際詩人獎），是該獎15年來首次頒予亞洲詩人。曾貴海說，能和世界重要作家並列於得獎者行列，是無與倫比的榮耀。

客家委員會發布新聞稿表示，客籍詩人、醫師曾貴海榮獲「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」第15屆Ileana Espinel Cedeño國際詩歌獎（XV Premio Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño）。

「惠夜基國際詩歌節」自厄瓜多時間14日至18日於厄國惠夜基市Salesiana大學舉行，由於曾貴海公忙未便親自出席，由駐厄瓜多代表處代表莊輝恩代曾貴海領獎。

主辦單位厄瓜多惠夜基國際詩歌節主席羅德里格斯（Augusto Rodríguez）提到，很高興今年能將此一獎項頒給重量級詩人曾貴海，能夠頒獎給曾貴海，並在厄瓜多惠夜基出版此書是一種榮耀；更盛讚曾貴海是一位偉大的詩人、一位傑出的人類，是台灣民主運動的領袖，「因此我們認為將此獎項頒給他是很重要的。」

曾貴海透過客委會新聞稿表示，他寫詩創作已50多年，共寫了500首詩，以及散文、文化論述與歌詞，他的文學來自母土、歷史文化與生命體驗；這次得到中南美洲的肯定，是莫大的鼓勵，感謝主辦單位授予這個獎項，特別是能夠跟幾位世界重要作家並列於得獎者行列，這是無與倫比的榮耀。

客委會說明，厄瓜多國際詩歌獎是紀念厄瓜多偉大的作家伊萊亞娜．艾斯皮內爾．塞德尼奧（Ileana Espinel Cedeño），這個獎項曾經頒給世界各國非常重要的詩人和作家，為拉丁美洲重要的文學盛事，非受邀無法參與，一個國家僅有2個名額，今年是該獎15週年，第一次授予亞洲詩人，由台灣勝出具有特殊意義。

客委會指出，曾貴海自2000年起，幾乎每年至少出版一本作品，至今有23本文集，有詩、散文、評論和一本歌詞；曾貴海有詩人、社運人士等稱號，其奉獻跨越了族群與多元的公共事務領域。

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客委會表示，身為胸腔內科醫師的曾貴海，一手拿聽診器，一手握筆，用詩心寫鄉愁，以詩倡議，積極參與公共事務，從台灣文學、衛武營公園、保護高屏溪、美濃反水庫運動、高雄中央公園改造、保護佳冬楊氏宗祠、搶救屏東宗聖公祠到台灣教科書改造等運動，都不是一蹴可幾的事，每一事件往往歷時長達20、30年。

近年曾貴海跨出國際，今年3月曾接受玻利維亞知名電台跨國直播訪問，11月也以西班牙語翻譯詩參加墨西哥線上朗讀，以他獨特的客語朗讀參與國際詩壇。（編輯：張雅淨）1111115