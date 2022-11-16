安娜葛努仙涅懷孕參賽 拿下范克萊本琴賽銀牌

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）范克萊本國際鋼琴大賽銀牌得主安娜葛努仙涅首度訪台，將與北市交合作，重現參賽曲目柴科夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」，她在比賽期間懷有身孕仍努力應戰，展現女性為母則強的鬥志。

台北市立交響樂團發布新聞稿表示，范克萊本國際鋼琴大賽（Van Cliburn International Piano Competition）銀牌得主俄羅斯鋼琴家安娜葛努仙涅（Anna Geniushene）首度訪台，攜手波蘭指揮家麥可奈斯托洛維奇（Michał Nesterowicz），將帶來決賽演出曲目柴科夫斯基「第一號鋼琴協奏曲」。

這首樂曲也是鋼琴家范克萊本（Van Cliburn）1958年在柴科夫斯基鋼琴大賽以黑馬之姿奪得首獎的曲目，葛努仙涅出色的技巧及獨特的詮釋獲得評審一致好評，「留聲機」（Gramophone）雜誌就評論：「安娜葛努仙涅成熟的琴藝，簡直可與克萊本相提並論。」也為她取了「天才安娜」封號。

葛努仙涅曾表示，作為藝術家，她有責任聲援烏克蘭，「當我在決賽時演奏布拉姆斯的敘事曲時，我想到的是烏克蘭的悲痛和苦難。」除此之外，懷孕參賽也讓她為母則強，克服所有困難，拿下銀牌，現在她已經離開俄羅斯，跟先生與2個兒子定居立陶宛。

除了鋼琴協奏曲外，下半場將由指揮家奈斯托洛維奇與北市交演出德弗乍克「第七號交響曲」，詮釋捷克作曲家德弗乍克於樂曲中展現的熱血民族精神。

「榮耀現場－奈斯托洛維奇、葛努仙涅與TSO」音樂會將於18日在苗栗苗北藝文中心，20日在台北中山堂中正廳演出。（編輯：張雅淨）1111116