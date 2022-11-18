台中歌劇院「魔笛」登場 黑白線條勾勒光明黑暗

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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）台中國家歌劇院推出莫札特歌劇「魔笛」，邀請南非視覺藝術家威廉．肯特里奇執導，這也是他執導的第一齣大型歌劇，透過炭筆繪製舞台布景，以黑白線條勾勒劇中光明與黑暗等對立關係。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗今天在分享會上表示，威廉．肯特里奇（William Kentridge）受到人權律師父母影響，長期關注南非種族隔離議題，這次將「魔笛」時空背景搬到19世紀維多利亞時代晚期，結合光影運用與暗箱原理翻轉故事的解讀視角，隱喻啟蒙時期烏托邦理想背後的殖民悲歌。

威廉．肯特里奇以獨特的炭筆素描動畫創作手法享譽國際，是當今最具影響力的南非籍藝術家之一。肯特里奇表示，這齣歌劇蘊含「啟蒙時期光明與黑暗之間的抗衡」與「音樂的力量」兩大主題，一開始便將製作核心放在打造與主題相應的舞台場景和視覺圖像。

肯特里奇耗時一年半，以炭筆繪製舞台布景，將大量符號與圖像逐格翻拍製成動畫影像，並用黑白線條勾勒出劇中光明與黑暗、良善與邪惡、權力與控制間的對立關係。

「魔笛」取材自童話「璐璐的魔笛」，故事描述王子塔米諾與捕鳥人在歷經重重考驗後，成功營救公主帕米娜，並恢復日夜秩序的故事。

作曲家莫札特在通俗的劇情架構中，巧妙結合義大利正歌劇、喜歌劇、德國民謠與宗教音樂等形式，勾勒出角色的鮮明性格；劇中充滿共濟會「追求自由、平等、智慧與啟蒙」理念與符號，也成為學者研究18世紀歐洲社會階級與政治發展的資料。

藝評人謝佩霓今天在分享會上表示，莫札特作為共濟會成員，在「魔笛」中暗藏關於「3」的密碼，包括夜后與大祭司、王子與公主、天地與萬物眾生等三重共構出的宇宙；肯特里奇也提出「三重時間」，將原著的埃及背景，轉移到啟蒙與攝影術發明的維多利亞時代，也呼應他成長的南非種族隔離時期。

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謝佩霓認為，一般認為夜后代表黑暗和邪惡，但她認為夜后並非反派，莫札特用海豚音來表現這個角色，是因為夜后她超越人的世界，不必遵守世俗的規範和標準，屬於另一個時空。

台中國家歌劇院歌劇「魔笛」將於12月15日到18日在歌劇院登場，11月25日歌劇院將獨家放映由美國公共電視製作的威廉．肯特里奇：Anything is Possible紀錄片，透過影像走訪肯特里奇的工作室，探索他的藝術哲學；12月9日「魔笛」共同導演呂克．德維特（Luc De Wit）將親自分享「魔笛」製作歷程與經驗；12月17日則有舞台導覽活動，民眾看完演出後將有機會走上舞台，體會炭筆藝術的細膩。（編輯：屈享平）1111118