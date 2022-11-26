「咒」掀熱潮 台灣民俗鬼怪創作「書」出泰國

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「台泰出版與獨立書店座談會」23日在曼谷圓滿落幕，超過50名泰國出版和獨立書店經營者出席，盼藉活動了解台灣推廣原創內容的各種方式，作為推動業務的靈感來源。圖為曾參與台灣文化部翻譯出版獎勵計畫的泰國業者分享相關心得。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月26日

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）電影「咒」近期在泰國掀起熱潮，台灣趁勢推動民俗鬼怪相關創作，在泰國舉辦的「台泰出版與獨立書店座談會」上引起不少關注。

根據文化部發布的新聞稿，「台泰出版與獨立書店座談會」於23日在曼谷圓滿落幕，繼去年翻譯出版獎勵計畫推廣會引發泰國出版業者廣大迴響，今年文化部駐泰國文化組延續熱度舉辦座談會，泰國出版社協會、泰國創意經濟促進局共襄盛舉，超過50位泰國出版和獨立書店經營者出席，盼藉活動了解台灣推廣原創內容的各種方式，作為推動業務的靈感來源。

泰國出版協會秘書長Nan Hongwiwat開幕致詞時表示，台灣文化部在泰國分享台灣的閱讀與出版文化相當成功，許多泰國出版社業者對於台灣出版物海外推廣計畫等資訊深感興趣，此次座談會對當地出版業者選書相當有助益。

文化部駐泰國文化組長田又安表示，藉由座談會加速台灣書籍的海外推廣，讓泰國民眾能接觸到更多台灣優良作品，開啟更豐富的台泰文化交流視野。

近期台片「咒」深獲泰國觀眾喜愛，活動邀請文化內容策進院分享以台灣民俗與鬼怪為發想創作的作品，如「冥戰錄」、「守娘」等。此外，泰國對獨立書店日益重視，座談會也邀請台灣獨立書店文化協會為泰方分享台灣獨立書店豐富的經營經驗。

座談會由文策院全球市場處線上說明「台灣圖書國際版權推廣計畫 Books from Taiwan」及介紹「台漫推廣網站 Taiwan Comic City」，並為當地業者推薦書籍。此外，亦安排泰國出版業者現身說法，分享翻譯與出版台灣刊物實務操作，包括如何選書與版權相關注意事項。

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台灣獨立書店文化協會創會理事長暨唐山書店創辦人陳隆昊、友善書業合作社理事主席沙彥羲及創辦人蘇至弘，也在會中分享獨立書店在台灣的發展、獨立書店聯盟經營模式與台灣文化部補助實體書店發展的成果。

本次會場佈置台灣出版展示，陳列台灣金鼎獎繪本作品與翻譯出版獎勵計畫成果，而為擴大活動效益，會後將彙整座談會的分享資料，以泰文編撰集結成電子書，提供泰國出版協會會員及各出版社業者推動出版與閱讀文化的參考，持續發揮台灣文化影響力。（編輯：屈享平）1111126