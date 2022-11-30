鄉情訴諸畫筆 郭金昇水彩畫展將登場

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（中央社記者王寶兒台北30日電）走遍全台城鄉，畫家郭金昇將山川、田野、廟會、小吃等自然人文景觀納入眼底，並將景色轉為一幅幅水彩創作。從逾30年創作經歷中，12月於中正紀念堂展出「鄉情畫意 郭金昇水彩畫展」。

郭金昇透過中正紀念堂新聞稿表示，在這塊土地上，歷史傳統和歲月痕跡都是源遠流長的藝術來源，在地豐沛而生生不息的人文魅力，為藝術創作帶來豐富的題材。

此次「鄉情畫意」水彩畫個展，將展出郭金昇近年來走畫台灣各地水彩創作的66件作品。郭金昇表示，透過這些作品，希望能將土地之美以最真實的形式呈現出來，也盼透過此次展覽，將台灣各地城鄉之美傳達給大家。

例如本次展覽作品「山村花影」是郭金昇到金瓜石旅遊所畫，另一件作品「迪化街市場」則表現傳統市場之美。

「鄉情畫意 郭金昇水彩畫展」將於12月2日至12月13日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處4展廳展出。（編輯：張芷瑄）1111130