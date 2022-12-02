「維特魯威人」雕塑作品 現身台南都會公園

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文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）經典畫作「維特魯威人」描繪完美人體比例，現經美國雕塑家布羅克（Babette Bloch）轉譯創作，成為一座不鏽鋼雕塑作品，矗立於台南都會公園展出。（奇美博物館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月2日

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（中央社記者張榮祥台南2日電）文藝復興大師達文西15世紀畫作「維特魯威人」繪出完美人體比例，美國雕塑家芭蓓特．布勒奇轉譯創作的雕塑作品現身台南都會公園，讓人感受當代藝術的創作思維。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，在台南都會公園北側新設一座地標型雕塑「維特魯威人」，美國藝術圈慈善家楊香雲引薦促成此作品來台。

呈現完美人體比例「維特魯威人」，源自於達文西素描手稿，由美國雕塑家芭蓓特．布勒奇（Babette BLOCH）轉譯創作，成為一座全新的不鏽鋼雕塑作品。

奇美博物館表示，達文西「維特魯威人」素描，是受到古羅馬建築師維特魯威（Vitruvius）的「建築十書」（De Architectura）啟發；「建築十書」被公認是最早的建築原理書籍，詳細記載古希臘羅馬時期各種建築類型的結構、材料與審美標準等，也提及完美人體比例與建築設計關係，是建築史研究的重要資源。

達文西素描作品依維特魯威對完美人體比例的敘述而思考創作，畫面中男子擺出「十」字與「火」字的動作，站立在方形與圓形的中央，看似簡單描繪，卻將人體巧妙地分成8等分，人體各部位也有一定比例，是達文西結合科學理性思考與藝術美感的產物，代表文藝復興藝術反思古典、理性思考、以人為本的傑作。

布勒奇擅長以不鏽鋼材質及透過雷射或水刀切割技術進行創作，這件「維特魯威人」是布勒奇「反思歷史」雕塑系列作品之一，她將達文西素描中維特魯威人的2個身影分離出來，並多加了一個「十」字動作的身影，無論從正面或背面都能觀賞維特魯威人的完整樣貌。

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奇美博物館人員說，這件作品不僅向達文西所處的文藝復興時期致敬，也讓民眾看見經典作品的永恆、多變及與時俱進的可能性，透過當代語彙欣賞古典西洋藝術之美，進而感受文藝復興時代強調的科學理性思維與人文價值觀。

目前奇美博物館所在的台南都會公園園區雕塑作品逾50件，包括入口「鐵修斯戰勝人馬獸」與「阿波羅噴泉」、展現體操力與美的蒲添生「運動系列」、繆思湖畔「跳水者」，及散落於草地上的「春與秋」、「夏娃」、「露西」、「跳馬背」等，作品面貌多元。（編輯：郭諭儒）1111202