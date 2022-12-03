歡迎台灣策展人 芝加哥藝博會交流計畫開放申請

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（中央社記者王寶兒台北3日電）駐紐約臺北文化中心與芝加哥藝術博覽會將首度合作「台灣策展人交流計畫」，共同甄選2名台灣策展人，將在明年4月12至15日赴芝加哥參加交流活動，開拓國際策展合作契機。

文化部今天發布新聞稿表示，芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）是芝加哥最重要的當代藝術展會，前身是Art Chicago，在2012年轉型改稱EXPO CHICAGO，並自2018年起舉辦這項邀請制的策展人交流計畫，與各國的領事館、政府機構和其他國際組織合作，邀請各國策展人參加。

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交流計畫除為各國策展人搭建平台，也將與芝加哥藝博會百家以上參展單位互動，並安排策展人參訪當地藝文機構、藝術空間及工作室，瞭解芝加哥藝文生態。歷屆計畫吸引各國頂尖藝文機構策展人參加，包含巴西聖保羅美術館、丹麥當代藝術中心（Den Frie）及加拿大多倫多大學美術館（Art Museum at University of Toronto）等機構。

此次「台灣策展人交流計畫」採線上報名，芝加哥藝術博覽會將從符合資格者選出2名獲選者，報名可洽文化部藝文活動平台。（編輯：屈享平）1111203