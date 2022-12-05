台灣新媒體藝術展 數位科技文化驚豔以色列

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（中央社記者賴素芬特拉維夫4日專電）「地緣政治學系列-台灣新媒體藝術展」日前在特拉維夫登場，駐以代表李雅萍欣見台以藝文合作。台灣藝術家結合數位科技與現代藝術的前衛表現，讓以色列民眾驚豔。

「歐亞藝術網絡組織」獲得文化部補助，11月30日至12月3日在特拉維夫的Grosso Modo藝廊舉辦「地緣政治學系列-台灣新媒體藝術展」（Geopolitics - Taiwan New Media Art），展出台灣新媒體藝術家陶亞倫、陳乂及丁建中等人作品。

在這項新媒體藝術交流展演中，台灣藝術家的創作並不單關注數位化所衍生的影響，還牽涉到藝術在數位科技啟發下提出的基本命題，一致反映了迫切的社會問題。這些作品融合數位科技和現代藝術的前衛元素，深獲以色列民眾喜愛，觀展民眾絡繹不絕。

駐以色列代表李雅萍出席開幕式致詞指出，欣見台灣藝術家作品在以色列展覽。她表示，特拉維夫一向為以色列科技及文化藝術重鎮，而這次展出的作品主題運用數位科技，深信展覽將讓更多以色列人民瞭解台灣多元文化及創意。期盼台以文化交流進一步深化。

策展人王俊琪目前擔任「歐亞藝術網絡組織」執行長和柏林國際策展人網絡SYNAPSE聯盟會員，居住和工作於台北與柏林兩地，並曾擔任2012年台北雙年展助理策展人。

王俊琪導覽時指出，來以色列設展的緣起，就是看重以色列擁有先進數位及資訊科技，盼將與科技融合的藝術作品帶到以色列，讓當地民眾更加瞭解台灣資通訊科技。以色列及台灣雖然距離遙遠，兩國面臨的地緣政治挑戰相似，盼透過這次展覽拉進兩國民眾距離，推廣台灣藝術文化。

藝術家陶亞倫教授為政治大學傳播學院教授。他是台灣新媒體藝術、科技藝術的先鋒，他這次展覽的作品名為「遊鬼」（Wandering Ghosts）主要融合空間裝置藝術、動力藝術、光藝術、互動藝術、數位影像、虛擬實境藝術等媒體，作品充滿濃厚的哲學式辯證與反思，深刻且發人省思。

藝術家陳乂的作品取名為「價值」（Values），融合數位科技與數據資料，產生難辨真假的泊浪海景，即時反應數位加密貨幣幣值變動之軟體藝術，陳乂的作品透過現實與虛擬意識的觀察比對，探討存在、意識、慾望、數據、環境、政治、經濟與社會等議題。

藝術家丁建中的作品向來關注裝置結構、動力機械與空間之關係，藉由重複性的運動建構一種週而復始的閱讀過程，將生活中微觀的細部、片斷，放大至深刻、巨大的經驗感受。他展覽作品取名「聚流」（Convergence Flow），是融合電腦程式與全球股市數據同步互動，以LED螢幕圓環傳遞現實生活寫照。

參觀和體驗這些新媒體藝術作品後，李雅萍再次感謝藝廊與策展團隊，表達台灣新媒體藝術家的作品，融合數位科技及哲學意境，有助以色列民眾進一步深入瞭解台灣充沛的科技及藝術能量，透過藝術家的視野提供不一樣的台灣科技及人文風采，而這也是台以間相似之處。（編輯：高照芬）1111205