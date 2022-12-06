廢材石頭當主角 藝術家蔡嘉瑋個展反思生命意義

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攝影家蔡嘉瑋以攝影結合裝置藝術推出「重生生生」展，透過廢材、石材創作，將看似無用之物，重新解構，並打造全新樣貌，詮釋她對「生命」的理解。（「重生生生」蔡嘉瑋攝影暨裝置藝術展提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月6日

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（中央社記者王寶兒台北6日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情促使人們思考生命本質，攝影家蔡嘉瑋以攝影結合裝置藝術推出「重生生生」展，透過廢材、石材創作，反思生命及生存意義。

「重生生生 蔡嘉瑋攝影暨裝置藝術展」由小說家謝鑫佑操刀策展，謝鑫佑透過新聞稿分享，面對COVID-19疫情帶來的改變，人們面對與見識到的意義是「此」與「彼」的對話及結構翻轉，展覽便試著與社會大眾一起在身處疫情與後疫情時期，思考關於「存在」與「權利」。

蔡嘉瑋出身媒體，曾參與「築夢故鄉攝影聯展」、「她的藝見女性藝術聯展」、「築城藝術聯展」等聯展。「重生」結合「生生」為此次個展命題，其中「生生」源自生生化化、生生不息，象徵生命不同狀態。

在展覽創作期間，蔡嘉瑋曾前往日本行旅，徒步於碎石所產生的聲響，讓她擁有不少體悟。此次展覽，她透過蒐集廢材以及來自各地的石料進行創作，將看似無用之物，重新解構，並打造全新樣貌，詮釋她對「生命」的理解。

蔡嘉瑋認為，藝術家的生命與創作會緊扣時代與社會脈動，無論疫情、後疫情，或因二者所延伸的社會議題，藝術家的創作必須關注與記錄。因此從過往攝影創作便不斷試圖追尋「存在」的定義。

「重生生生 蔡嘉瑋攝影暨裝置藝術展」即日起於台北市通化街170巷7號展出至2023年2月27日。（編輯：張雅淨）1111206