法國鋼琴家迪巴葛 沒拿到首獎卻成為最大贏家

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）法國鋼琴家盧卡斯．迪巴葛20歲才接受正式音樂訓練，25歲拿到柴可夫斯基國際音樂大賽第4名，沒拿到首獎但因不受任何樂派馴服驚艷樂壇，成為最大贏家，9日起將來台舉行獨奏會。

鵬博藝術發布新聞稿表示，盧卡斯．迪巴葛（Lucas Debargue）非典型的學琴經歷、獨特的演奏風格，最後雖然沒能在柴可夫斯基國際鋼琴大賽中摘下首獎，卻榮獲莫斯科樂評家協會獎，大賽還破格讓他在優勝者慶功宴上演奏，肯定他的音樂詮釋。

迪巴葛在柴可夫斯基國際鋼琴大賽的經歷，也被拍成了紀錄片「致音樂」（To Music），2018年在比亞里茨國際電影節首演。這次訪台，迪巴葛不但帶來莫札特、蕭邦以及李斯特等作品，也將演奏他在大賽時一鳴驚人的拉威爾「夜之加斯巴」這首技巧超高難度的名曲。

迪巴葛11歲學琴，15歲念高中就停止鋼琴課，只有在跟朋友即興才彈奏，他玩樂團、彈低音吉他，同時為了維持生計，他也在超商打工。17歲考進巴黎第七大學唸法國文學，後來重返鋼琴世界，2011年起向俄國鋼琴老師雪烈雪芙斯卡雅（Rena Shereshevskaya）學習。

雪烈雪芙斯卡雅當時不認同迪巴葛的彈琴方法，而迪巴葛不顧老師看衰，想要考進法國巴黎高等音樂院，師徒倆從互相挑釁到互相合作，最後迪巴葛成功錄取，師承海瑟（Jean-Francois Heisser），直至2015年畢業，拿到柴可夫斯基國際音樂大賽第4名，自此走向職業音樂家之途。

多年來迪巴葛從文學、繪畫、電影、爵士樂等素材尋找演奏靈感，領悟古典音樂。迪巴葛表示，音樂並非永遠是平靜祥和，反而潛藏一種暴力，「音樂如詩歌，足以闡釋生命與現實」。

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迪巴葛在索尼音樂古典部發行了5張專輯，包括史卡拉第、巴赫、貝多芬、舒伯特、蕭邦、李斯特、拉威爾、梅特涅、齊瑪諾夫斯基等人的作品，他的4張史卡拉第作品專輯錄音2019年底發行，不僅獲得紐約時報樂評讚揚，也被全國公共廣播電台入選為「在未來10年引領樂壇的10張古典音樂專輯」。

迪巴葛鋼琴獨奏會將於12月9日在台中國家歌劇院中劇院，10日在屏東演藝廳，11日在台北國家音樂廳。12日則將與力晶文化基金會攜手舉行鋼琴大師班，地點在史坦威中心。（編輯：黃世雅）1111207