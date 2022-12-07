建築師高而潘辭世 李永得代表頒贈總統褒揚令

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台灣戰後第一代建築師高而潘11月14日辭世，享耆壽95歲，7日舉行告別式，文化部長李永得（右）代表頒贈總統褒揚令，由高而潘長子高國碩代表受贈。（文化部提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月7日

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）台灣戰後第一代建築師高而潘11月14日辭世，享耆壽95歲，今天舉行告別式，文化部長李永得代表頒贈總統褒揚令，由長子高國碩代表受贈。

李永得表示，高而潘終其一生秉持無私精神，以建築專業協助推動國家建設，體察社會脈動並力求美感與實用機能；尤其在公會組織與體制改革上，團結建築專業者，共同提升居住環境及公共安全，更投入建築專業教育，提攜後進不遺餘力，堪稱臺灣現代建築的旗手。

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根據文化部新聞稿，高而潘1928年生於台北，1951年畢業於台南工學院建築系（今國立成功大學），1965年執教於淡江大學及中國文化大學建築系，歷任台北市建築師公會、中華民國全國建築師公會理事長。

高而潘畢生奉獻現代建築，作品遍布全台、類型多元，代表作包含胡適墓園、新淡水高爾夫球場俱樂部、月裡山莊、台北市立美術館與華視大樓等，曾獲台北市政府優良設計獎、建築師雜誌國際合作優良設計獎、中華民國傑出建築師獎等，並於1999年獲選中華民國建築學會第1屆會士。（編輯：屈享平）1111207