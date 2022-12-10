保安宮董事長廖武治創作一甲子 作品跨越宗教

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）保安宮董事長也是藝術家廖武治在文化資產修復上深獲肯定，創作上則加入民俗的親近感，跨越了宗教與藝術。拿畫筆60年，廖武治「在野．行者—廖武治美術展」即日起在國父紀念館登場。

廖武治今天在開幕式致詞時表示，藝術創作是自我感受的實踐，參與藝術團體與否，不影響他對藝術的熱愛。廖武治師承畫家張萬傳，曾經加入楊三郎所創辦的「中華民國油畫學會」，隨後離開協會，與張萬傳一樣，成為「在野」藝術家自由創作。

根據國父紀念館提供的新聞資料，廖武治成長於台北大稻埕，從小在獨特的文藝氣息薰陶下成長，逐漸展露對繪畫藝術的興趣，跟隨張萬傳習畫多年，培養出亦師、亦父、亦友的知心情誼，同時傳承了張萬傳傲骨不屈的風格。

藝術創作之外，廖武治長期投入國定古蹟大龍峒保安宮寺廟治理，並致力於文化資產保存，1995年開啟重修保安宮的艱鉅工程，自力籌措經費、統籌監造皆親力親為，樹立國內首宗民間籌資主導修復古蹟的成功典範。

廖武治這次展出作品約70件，油彩繪畫題材大致分為靜物、人物及風景畫3類；畫風有塞尚、莫內等印象派風格，東西併融。今天開幕包括行政院長蘇貞昌、行政院政務委員羅秉成、文化部長李永得、文化部政務次長蕭宗煌、國立台灣美術館館長廖仁義、國立國父紀念館館長王蘭生等出席開幕。

蘇貞昌致詞時表示，廖武治被社會所認識的身分是廟宇文化最好的經營者，「他一輩子所做的大畫作，讓台灣的廟、宗教文化被世界看見」。

李永得表示，廖武治同時具有宗教領袖、國定古蹟保存者、藝術家等3個身分，3個身分都非常成功，「他雖然以業餘身分作畫，但仍展現具特色的新印象派畫風，為台灣的山水、風貌與建築留下最佳紀錄」。

藝評人李欽賢說，廖武治也在西方油畫中加入民俗宗教的親近感，特別在古建築部分，一反其老師張萬傳快速、奔放、一次性塗抹的畫風，以沉穩色彩、筆法重疊方式，堆積出風土感情的厚度，走出了他特有的風格。

「在野．行者—廖武治美術展」在國父紀念館逸仙藝廊展出，展期自即日起到12月25日。（編輯：張芷瑄）1111210