台北插畫藝術節 時尚動物園展創作能量

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（中央社記者王寶兒台北11日電）以「時尚動物園」為主題，第5屆台北插畫藝術節16日登場，除台灣外，也有墨西哥、德國、日本等地創作者參與。策展人顏寧志媒合插畫家與服裝設計師合作，以服裝展現插畫能量。

台北插畫藝術節發布新聞稿表示，台北插畫藝術節創立目標是「讓插畫不再只是插畫」，今年以時尚插畫主題作為基調，邀請創作者以插畫、藝術創作表現不同的自我風格，透過插畫藝術在動物園中展現最真實且時尚的自己。

今年活動共152個品牌、來自9國的藝術家與品牌共襄盛舉，台北插畫藝術節也邀請泰國插畫藝術節（BKKIF）參與。

顏寧志另外邀請插畫家包大山製作所、57吳騏及桑拿大可，合作FusioFusio服裝設計師洪福伸與賴佑昌（Yu-Chang,Lai），推出5款服裝。

台北插畫藝術節表示，洪福伸的主要設計元素取自桑拿大可今年為台北插畫藝術節繪製的主視覺，搭配設計師擅長的版型設計，將插畫直接呈現於服裝上。

除實體展會外，另推出線上徵件計畫，並將推出21名創作者參與的線上展廳。實體展會現場也將以「展中展」方式呈現展示線上展廳。

「2022台北插畫藝術節：時尚動物園」將於16日於松山文創園區北向製菸工廠登場至18日。（編輯：管中維）1111211