更多編輯台推薦新聞：
失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
未來一週2波降溫 17日中部以北低溫12度可能迎首波寒流
首頁 / 文化

Crystal Lupa個展人間勿語 反思生命與自然

2022/12/11 19:24（12/11 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝術家Crystal Lupa個展「人間勿語」，藉由油畫、雕塑等媒材創造虛構角色，並穿梭於荒野、斷崖、洞穴等地，刻畫對自然和生命的崇敬。（Hiro Hiro Art Space提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月11日
藝術家Crystal Lupa個展「人間勿語」，藉由油畫、雕塑等媒材創造虛構角色，並穿梭於荒野、斷崖、洞穴等地，刻畫對自然和生命的崇敬。（Hiro Hiro Art Space提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北11日電）從夢境、童話、記憶延伸，藝術家Crystal Lupa個展「人間勿語」，藉由油畫、雕塑等媒材創造虛構角色，並穿梭於荒野、斷崖、洞穴等地，刻畫對自然和生命的崇敬。

Crystal Lupa（本名：呂紹瑜）畢業於倫敦藝術大學聖馬丁學院，過去鑽研服裝設計，創作領域橫跨服裝、繪畫、雕塑等，2020年曾於台北當代藝術館舉辦個展「花燁」，當年也於藝術空間LIGHTWELL舉辦個展「棲夢幻室」。

個展「人間勿語」中的「勿語」，取自「物語」的諧音和意義，象徵不可言說卻若有似無的人間故事，展覽於昨天開幕；Crystal Lupa曾於2018年創作中塑造裹滿金箔的角色「永恆少年」，如今於此次個展也能看見永恆少年褪下金箔後，如何奔走在一幕幕自然風景中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Crystal Lupa透過新聞稿表示，希望透過展覽讓那些跟她一樣，會突然疑惑為何身在此處的人，覺察並接納這個狀態，而不感到孤單，「很多事情是無法言喻的，我用虛構的風景和人物間的微妙距離和氛圍，去記錄某個時期的狀態，可能是承受或無助，自在或釋懷。」

Crystal Lupa個展「人間勿語」即日起於台北Hiro Hiro Art Space登場，展至2023年1月15日。（編輯：陳仁華）1111211

#呂紹瑜
#台北當代藝術館
#花燁
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族