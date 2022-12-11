Crystal Lupa個展人間勿語 反思生命與自然

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（中央社記者王寶兒台北11日電）從夢境、童話、記憶延伸，藝術家Crystal Lupa個展「人間勿語」，藉由油畫、雕塑等媒材創造虛構角色，並穿梭於荒野、斷崖、洞穴等地，刻畫對自然和生命的崇敬。

Crystal Lupa（本名：呂紹瑜）畢業於倫敦藝術大學聖馬丁學院，過去鑽研服裝設計，創作領域橫跨服裝、繪畫、雕塑等，2020年曾於台北當代藝術館舉辦個展「花燁」，當年也於藝術空間LIGHTWELL舉辦個展「棲夢幻室」。

個展「人間勿語」中的「勿語」，取自「物語」的諧音和意義，象徵不可言說卻若有似無的人間故事，展覽於昨天開幕；Crystal Lupa曾於2018年創作中塑造裹滿金箔的角色「永恆少年」，如今於此次個展也能看見永恆少年褪下金箔後，如何奔走在一幕幕自然風景中。

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Crystal Lupa透過新聞稿表示，希望透過展覽讓那些跟她一樣，會突然疑惑為何身在此處的人，覺察並接納這個狀態，而不感到孤單，「很多事情是無法言喻的，我用虛構的風景和人物間的微妙距離和氛圍，去記錄某個時期的狀態，可能是承受或無助，自在或釋懷。」

Crystal Lupa個展「人間勿語」即日起於台北Hiro Hiro Art Space登場，展至2023年1月15日。（編輯：陳仁華）1111211