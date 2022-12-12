多媒體秀「蚊子爵士夢」 打造超現實童趣世界

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來自加拿大的DJ無尾熊小子（Kid Koala）將帶來多媒體秀「蚊子爵士夢」，以8台即時投影機、75隻戲偶，加上20個微型布景及現場演奏音樂，打造一個超現實的童趣世界。（衛武營提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）8台即時投影機、75隻戲偶，加上20個微型布景及現場演奏音樂，來自加拿大的DJ無尾熊小子（Kid Koala）帶來多媒體秀「蚊子爵士夢」，為大小觀眾打造一個超現實的童趣世界。

擔任原創、導演及作曲的無尾熊小子表示，他從小在美國喜劇泰斗卓別林（Charlie Chaplin）的電影以及布偶秀，還有爵士樂家路易阿姆斯壯（Louis Armstrong）與比莉哈樂黛（Billie Holiday）的唱片中長大。

無尾熊小子表示，他喜歡機器人和外太空，「在成長過程中，我最喜歡的電視節目都是跟深海或昆蟲世界的自然紀錄片有關係。」這些點點滴滴都累積成「蚊子爵士夢」（The Storyville Mosquito）的發想。

「蚊子爵士夢」故事描述一隻年輕的蚊子為了追求與傳奇爵士樂團在最高音樂殿堂同台演奏的夢想，離鄉背井來到大城市，展開了一場驚奇的歷險。命運看似曲折，卻也在繁華的街頭結識相知相惜的夥伴，找到真摯情誼。

根據兩廳院的新聞資料，無尾熊小子本名艾瑞克．辛（Eric San），是知名刷碟DJ，「刷碟」指的是一種DJ和唱盤技術，用於在轉盤上來回移動黑膠唱片，以產生打擊或節奏聲音。多年來無尾熊小子以獨特音樂性巧妙地拼貼樂句片段與刷碟聲響，除了加入歌手巡演之外，也跨足音樂製作及電影配樂。

除了音樂之外，無尾熊小子也擅長說故事，從事繪本創作，根據他的原創繪本改編成多媒體音樂劇場的「機器人情歌」巡迴全球，受到美國「紐約時報」及英國「衛報」盛讚，2018年首度來台在TIFA台灣國際藝術節演出，帶給台灣觀眾嶄新觀賞體驗。

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「蚊子爵士夢」的舞台上分成微型街道、音效控台、現場配樂與特寫拍攝等不同區塊，所有演員在舞台穿梭表演的同時，還要迅速切換成導播角色。透過操偶師的技藝、攝影機的即時投影，搭配曲風多變的現場DJ音樂演奏，也讓戲偶有了新生命。

多媒體秀「蚊子爵士夢」將於12月17日及18日在台北國家音樂廳登場，12月24日及25日在高雄衛武營戲劇院演出，全長約75分鐘，無中場休息。（編輯：張雅淨）1111212