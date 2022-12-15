斜槓專家姚一葦百歲冥誕 北藝大推特展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北藝術大學戲劇學院15日舉辦「X Voice–姚一葦先生百年冥誕特展」開幕記者會，文化部長李永得（右5）出席表示，台灣劇場界能蓬勃發展，已故學者姚一葦貢獻非常多，不管是他的著作、展覽，文化部定會全力支持，讓更多人知道。中央社記者王寶兒攝 111年12月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北15日電）出身銀行界，卻在業餘鑽研戲劇、刊物成專家，已故學者姚一葦集劇作家、教育家、翻譯家等角色於一身，發揮極致「斜槓」精神，北藝大今天起推出特展，作為姚一葦冥誕100歲系列活動壓軸。

國立台北藝術大學戲劇學院今天下午舉辦「X Voice—姚一葦先生百年冥誕特展」開幕記者會，展覽由王嘉明、黃郁晴及區秀詒共同策展。王嘉明表示，斜槓交叉在一起，也就成為展名的X，象徵姚一葦的多重身分。

姚一葦（本名：姚公偉）在1922年出生於中國江西，年少時代因崇拜作家魯迅踏入新文學領域，後考入廈門大學機電工程系再轉銀行系，並於1946年來台，任職台灣銀行。

1953年，姚一葦翻譯經典文學「湯姆歷險記」，改以「姚一葦」名字行走文壇。而他在1957年也受國立藝術學校（台藝大前身）邀請擔任西洋戲劇教師，自此開啟教學生涯。知名劇作則包含首部登中國演出、經日本搬演的台灣劇作「紅鼻子」，還有曾改編為電影「玉觀音」的「碾玉觀音」等。

文化部長李永得致詞時表示，台灣劇場界能蓬勃發展，姚一葦其貢獻非常多，許多知名劇場界人才都是姚一葦的學生，不管是姚一葦的著作、展覽，文化部都會全力支持讓更多人知道。今天開幕的展覽橫跨傳統到現代的對話，非常有意思。

展覽分為2大主軸，除透過展示姚一葦的劇本呈現其生命不同面向，也邀請馬維元、李銘宸、明日和合製作所、書寫公廠及鄭先喻共5組當代藝術家，藉由姚一葦的文件為材料發想、延伸新作品，向姚一葦致敬。

例如展場2樓可見的「一葦卡拉OK讀劇室」，就將展間打造成有閃亮燈球、點唱機的KTV包廂，螢幕上的字幕跑馬燈不是歌詞，而是姚一葦所寫的戲劇對白，讓觀眾可以拿起麥克風，隨字幕台詞跟著「對戲」。

王嘉明表示，爬梳資料過程會發現姚一葦做的事情非常多，除是銀行家，還辦雜誌、辦劇展、教學乃至創作，「演成Netflix都看不完。」但或許是人們生於網路時代，遺忘人的速度也非常快，希望透過展覽完整呈現姚一葦不同時期的狀態與面向。

「X Voice—姚一葦先生百年冥誕特展」今天起於台灣當代文化實驗場圖書館展演空間展出至2023年1月。（編輯：張芷瑄）1111215