桃園市圖新總館17日試營運 委外商業空間合格才開幕

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天視察市立圖書館新總館表示，圖書館棟公共空間已完成壓力測試與準備，預計17日開館試營運，至於委外商業空間，將依室內裝修執照取得時間分階段營運開放。

鄭文燦下午前往桃園區視察「桃園市立圖書館新總館」內部準備情形，他表示市圖新總館是重要的文化地標，將結合藝文廣場增加桃園文化氛圍，試營運期間若有缺失將持續改善，務求達成盡善盡美的營運品質。

鄭文燦指出，其中圖書館棟1樓至7樓已進行多次壓力測試，邀請教育部輔導團、身障團體、多元文化團體及建築師公會等族群進行勘查，以圖書館的規劃而言均已達標，且已完成營運前各項準備，希望透過試營運讓民眾喜歡新總館。

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鄭文燦說，市圖新總館以生命樹為設計概念，分為公共區域的圖書館棟及委外營運的商業空間，商業空間涵蓋地下停車場、蔦屋書店、星巴克及電影院，圖書館棟1樓的蔦屋書店及星巴克將等室內裝修合格核發執照後才會開幕。

鄭文燦表示，新總館包括8層樓的圖書館棟、5層樓的電影棟及相連通的地下停車場；至於電影院棟增建樓地板，也已向市府建管處申請相關執照中，預計在明年6月開放。（編輯：陳仁華）1111215