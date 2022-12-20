果陀重推經典「淡水小鎮」 帶觀眾細品人生真諦

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果陀劇場2023年迎來創團35週年，將推出經典劇碼「淡水小鎮」，透過2個家庭平凡的生活片段反映人生真諦，充滿正能量。2023年版本分別由演員蔡旻佑（右）與李千娜（左）分飾男女主角，講述一對戀人從成長到相戀而離別的人生故事。（果陀劇場提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）果陀劇場2023年迎來創團35週年，將推出經典劇碼「淡水小鎮」，透過2個家庭平凡的生活片段反映人生真諦，充滿正能量。導演梁志民則形容「淡水小鎮」像台灣出產的烏龍茶，需要細細品嘗。

果陀劇場發布新聞稿表示，「淡水小鎮」改編國際知名劇本Our Town，是果陀劇場最具代表性與最長青的作品之一，1989年推出之後反應熱烈，至今累積45萬名觀眾。Our Town是美國現代戲劇的靈魂人物松頓．魏爾德（Thornton Wilder，另譯：桑頓．懷爾德）扛鼎之作，與「等待果陀」和「推銷員之死」齊名，同為劇壇經典。

2023年版本由梁志民執導，攜手郭蘅祈、李千娜、蔡旻佑、卜學亮、黃嘉千、屈中恆、唐從聖、姚坤君等演員共同演出。

梁志民表示，這齣戲之所以廣受歡迎， 是因為它非常親民，從9歲到99歲都可以看得懂，2023年版本包括舞台與音樂設計都會是全新樣貌，大家可以期待。梁志民改編劇本時將時空背景設定在五十年代的台灣小鎮淡水，講述男女主角蔡旻佑與李千娜飾演的青年男女從成長、戀愛、結婚到離別的人生故事。

擔任女主角的李千娜，睽違5年將再度挑戰舞台劇演出，她說，一直很想跟果陀劇場合作，之前也有看過「淡水小鎮」，非常喜歡，「我也非常喜歡跟大家一起用力感受每一次表演的感覺，同時也希望自己可以在舞台劇上找到更多新的可能。」

蔡旻佑表示，他的角色過去曾由已故流行音樂界傳奇張雨生飾演，在做功課的過程中，蔡旻佑也被張雨生演唱的「靜夜星空」深深感動，「看完劇本覺得這齣戲雖然以淡淡的口吻講述平凡人生的故事，但情感的後座力卻很強。」

「淡水小鎮」裡有位貫穿全劇的靈魂角色舞台監督，可以任意穿梭時空，忽而化身五十年代的雜貨店老闆，忽而變身為上帝派來的使者，帶領觀眾看盡人間百態。過去這角色曾由馮翊綱、蔡琴、陶大偉與曹啟泰演出，這次找來果陀劇場創始團員郭蘅祈演出。

郭蘅祈之前是擔任前幾版「淡水小鎮」的音樂設計，他說能重返果陀演出特別開心，希望觀眾一定要帶衛生紙進劇場。

果陀劇場「淡水小鎮」將從2023年3月起在台北、高雄、桃園、台南及台中演出，12月23日起中南部場次搶先啟售，購票請洽TixFun售票網或果陀劇場。（編輯：謝雅竹）1111220