The One南園攜手台北曲藝團 走讀文化賀新年
2022/12/21 12:01（12/21 12:46 更新）
The One南園人文客棧春節期間將規劃戲曲演員在園內戲台演出，讓民眾體驗從前大戶人家品燈果賞戲曲逸趣。（The One南園人文客棧提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月21日
（中央社記者趙靜瑜台北21日電）The One南園人文客棧新春規劃「大宅院裡的年味」，除了繼續爬梳台灣常民飲食，也邀請台北曲藝團與崑曲名家溫宇航指導的台崑之星演出「長生殿．小宴」，走讀文化賀新年。
The One南園人文客棧發布新聞稿表示，這次3度與崑曲名家溫宇航指導的台崑之星奈諾．伊安、謝樂等戲曲藝術家合作，帶來描述唐明皇與楊貴妃情深愛篤的經典折子「長生殿．小宴」，也首次攜手台北曲藝團，以傳統戲曲中滑稽逗趣「相聲」藝術，喜氣迎春。
The One南園人文客棧表示，農曆春節時刻能於東方宅院內，體驗從前大戶人家品燈果賞戲曲的逸趣，讓過年充滿文化感。
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The One食藝團隊在春節期間則推出「經典傳承宴」及「優雅翻轉辦桌」兩套文化盛饌。「經典傳承宴」是The One團隊與新竹在地乾貨商鋪「南記行」第二代傳人邱明琴合力，以傳承與融合為主軸，以創新的精神向傳統菜色致敬，再現媽媽們溫暖的地方手路菜。
「優雅翻轉辦桌」則是攜手掌杓30年的簡天才師傅、飲食文化研究者徐仲，以西式手法演繹地方風土，重構南北筵席文化，歡迎民眾為自己規劃一個文化新年。（編輯：張雅淨）1111221
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