The One南園攜手台北曲藝團 走讀文化賀新年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）The One南園人文客棧新春規劃「大宅院裡的年味」，除了繼續爬梳台灣常民飲食，也邀請台北曲藝團與崑曲名家溫宇航指導的台崑之星演出「長生殿．小宴」，走讀文化賀新年。

The One南園人文客棧發布新聞稿表示，這次3度與崑曲名家溫宇航指導的台崑之星奈諾．伊安、謝樂等戲曲藝術家合作，帶來描述唐明皇與楊貴妃情深愛篤的經典折子「長生殿．小宴」，也首次攜手台北曲藝團，以傳統戲曲中滑稽逗趣「相聲」藝術，喜氣迎春。

The One南園人文客棧表示，農曆春節時刻能於東方宅院內，體驗從前大戶人家品燈果賞戲曲的逸趣，讓過年充滿文化感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

The One食藝團隊在春節期間則推出「經典傳承宴」及「優雅翻轉辦桌」兩套文化盛饌。「經典傳承宴」是The One團隊與新竹在地乾貨商鋪「南記行」第二代傳人邱明琴合力，以傳承與融合為主軸，以創新的精神向傳統菜色致敬，再現媽媽們溫暖的地方手路菜。

「優雅翻轉辦桌」則是攜手掌杓30年的簡天才師傅、飲食文化研究者徐仲，以西式手法演繹地方風土，重構南北筵席文化，歡迎民眾為自己規劃一個文化新年。（編輯：張雅淨）1111221