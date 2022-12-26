環繞式經典舞台劇「如夢之夢」 8小時穿越時空

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）由導演賴聲川編導的「如夢之夢」3度在國家戲劇院演出，台灣29名演員將演出200多個角色，在近8小時的環形劇場帶著觀眾從台灣、法國與上海穿越時空，訴說生命的故事。

表演工作坊今天舉行彩排記者會，國家戲劇院環狀舞台將觀眾圍住，在手風琴及吉他的演奏下，演員們環繞著舞台走路，就像路人。隨著音樂加快，每個人的腳步逐漸急促，到最後所有人竟瘋狂地跑著，突然間又慢了下來，音樂緩緩結束那一刻，演員們形成一個環形，開始講起了故事。

這是「如夢之夢」的開場，賴聲川說，他不是為了設計一個特別的形式，才創造360度的戲劇，而是360度的環狀舞台為了這個劇本而存在。

賴聲川讓部分觀眾坐在表演空間中央（蓮花池）的旋轉椅子上。就如同朝聖者用順時鐘方面環繞一個神聖的空間，演出中，演員們用順時鐘的方向環繞觀眾，展開一場又一場的人生戲劇。

2005年看過演出的演員金士傑表示，很多年想起那種旋轉的感覺，他都覺得像是旅行一般，「當舞台上的人和椅子開始旋轉時，感覺好像走進了一個一輩子都沒有走進的世界。」

從2000年創作以來，「如夢之夢」在台灣及華人世界四處演出，備受矚目，無論是長度、廣度、深度、劇場創意、感動層次與藝術造詣，都創造了新話題。這次賴聲川除了導演，也負責舞台設計及新音樂創作，莫子儀、蕭艾、屈中恆、徐堰鈴、簡嫚書、張本渝、樊光耀與黃士偉等優秀演員共同演出。

賴聲川說，「如夢之夢」已經17年沒有在台灣製作，這次回歸「出生地」，在眾多台灣藝術家共同協力之下，一定可以做出多年來最好的一個版本。

「如夢之夢」問世22年以來，只有「江紅A」這個角色從未換人演出，2000年至今一直都由徐堰鈴飾演。徐堰鈴說，她從青年演到中年，「如今的世界讓我更相信，劇場所傳遞的精神力量，是追求人類相聚時心靈可以感到溫暖與生活的信念。」

這次飾演「五號病人A」的莫子儀則說，五號病人就好像是每個人生活當中都會遇到的「自己」，「透過這個戲，跟隨著五號病人的生命旅程以及旅程中遇到所有不同的人，我們可以更珍惜活著的當下。」

表演工作坊「如夢之夢」將於12月27日、29日至31日，以及2023年1月1日、2日、4日至7日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1111226