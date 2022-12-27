中華民國博物館學會理事長 台博館長洪世佑接任

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（中央社記者王寶兒台北27日電）中華民國博物館學會召集第16屆第1次理事暨監事會議進行選舉，由國立台灣博物館館長洪世佑當選學會理事長。洪世佑表示，將積極規劃明年ICOM典藏委員會來台辦理年會。

中華民國博物館學會昨晚發布新聞稿表示，26日下午由前任理事長蕭宗煌及前任常務監事劉德祥召集第16屆第1次理事暨監事會議進行選舉。

中華民國博物館學會表示，蕭宗煌自2018年至2022年擔任學會第14、15屆理事長，任內著手規劃學會30年來文書檔案電子化回溯建檔，公文電子化及會計制度導入系統化作業，期間籌備參與2019年國際博物館協會（ICOM）京都大會及2022年ICOM布拉格大會，並提出「補助博物館專業人員出席大會及學術發表作業要點」鼓勵學者專家、研究生及公私立博物館人員進行專業深度交流。

接下學會理事長一職，洪世佑表示，感謝蕭宗煌為學會奠定良好基礎，除了ICOM參展交流計畫，也推動友善平權、人才培訓、視聽多媒體、原住民族博物館等專業委員會社群交流、「博物館與文化」及「博物館簡訊」等刊物出版，以及學會內部制度等工作，讓學會整體運作及財務運作穩健進行。

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洪世佑認為，國際交流對國內博物館領域接軌當代趨勢與專業養成十分重要，將積極規劃明年ICOM典藏委員會來台辦理年會，並著手2025年前進ICOM杜拜大會等多項國際交流事項，未來將持續拓展國際新能量與深化專業社群交流，提升台灣博物館的國際能見度。

中華民國博物館學會第16屆理事暨監事成員，除洪世佑當選為理事長外，另有前世界宗教博物館館長陳國寧、國立台灣海洋大學兼任助理教授賴維鈞當選副理事長；國立台灣史前文化博物館館長王長華、中華民國文化資產維護學會秘書長吳淑英、國立台灣藝術大學教授賴瑛瑛、國立歷史博物館組長辛治寧當選常務理事；國立台灣文學館副館長蕭淑貞當選常務監事。（編輯：張雅淨）1111227