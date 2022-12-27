國藝會攜手澳洲駐台辦事處 展開藝術交流計畫

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）今年6月國家文化藝術基金會與澳洲駐台北辦事處簽署合作備忘錄，雙方今天同步公布，台灣藝術家林安琪及澳洲藝術家黛博拉．奇瑟姆．奧將於2023年參與台澳藝術交流夥伴計畫。

國藝會董事長林曼麗與澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）對首屆藝術家表示祝賀，並期待她們通過藝術貢獻進一步豐富台澳文化交流，深化台澳人文交流與連結。

根據國藝會今天發布的新聞稿，台澳藝術交流夥伴計畫將支持和鼓勵台、澳藝術家之間的進一步合作，特別是原住民藝術家們的交流。

這次將赴澳洲交流的台灣新媒體藝術家林安琪（Ciwas Tahos）來自泰雅族，畢業於加拿大西蒙菲莎大學當代視覺藝術系，目前就讀國立台北藝術大學新媒體藝術學系碩士班。林安琪長期從事錄像、行為、網路和裝置藝術的跨領域創作，試圖探討解殖、身分與性別認同、環境和社會規範之下的議題。

林安琪表示，希望透過這次參訪，進一步認識澳洲當地策展人和藝術家們的創作方法，尤其想要了解離散狀態的亞裔和當地原民藝術家們，是如何結合新媒體和行為藝術以數位科技來重申族群的主權及數位主權（digital sovereignty）。同時她也關切酷兒族群如何在澳洲語境下被展現的議題。

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首屆將來台的澳洲藝術家黛博拉．奇瑟姆．奧（Deborah Cheetham AO）是來自澳洲原住民Yorta Yorta族的女高音、作曲家和教育家，在澳洲藝術領域擁有超過25年的領導者和開拓者地位。

2009年黛博拉成立非營利歌劇公司Short Black Opera，致力培養原民歌唱家，她所做的和平戰爭安魂曲Eumeralla，在澳洲維多利亞和西澳大利亞等地都開出票房售罄的亮麗成績，目前在墨爾本交響樂團擔任駐團作曲家。（編輯：張雅淨）1111227