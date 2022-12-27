詹宏志重回出生地基隆 重現「宣一宴」

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已故作家王宣一著作「國宴與家宴」推出20週年紀念版，26日在基隆舉辦發表會，王宣一夫婿詹宏志（右）也特別回到出生地基隆親自下廚，重現王宣一生前拿手菜。（新經典文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月27日

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）已故作家王宣一20年前以「國宴與家宴」一書喚起許多人的家族飲食記憶，她的夫婿、作家詹宏志26日特別回到出生地基隆親自下廚，重現王宣一生前的拿手菜。

新經典文化今天發布新聞稿，「國宴與家宴」推出20週年紀念版，昨天特別辦理新書發表會及特別饗宴，邀請作家李昂、曹銘宗、莊祖宜、洪愛珠、黃威融、旅遊達人工頭堅、美食媒體主持人高琹雯、愛飯團團長許心怡等人出席，見證「宣一宴」的滋味。

新聞稿指出，7年前王宣一驟逝，隔年「國宴與家宴」改版重出，當時詹宏志就特別練習廚藝，重現書中菜餚，為了不讓這些菜消失，詹宏志持續復刻，從一道菜做到百來道菜，甚至遠赴岳家故鄉上海、杭州，把書中的故事變成一桌桌宴席。

新聞稿指出，詹宏志在基隆出生，6歲前因不能「亂跑」、只好待在廚房角落看著母親下廚，沒想到回憶起來居然多半記得，他感嘆年輕時「想著工作、太早離家、很少回家」，如今對母親的料理記得太少，今年剛出版的文集「舊日廚房」，他書寫關於母親的拿手菜，回味舊日味。

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昨天新書發表會上，詹宏志也重現基隆家中舊日滋味，搭配王宣一的招牌紅燒牛肉、海參燴蹄筋，岳母為喜歡頭足類的他所做的韭黃炒花枝，以及夫妻兩人旅日期間嚐到的法國料理「鮑魚佐香草奶油醬汁」。

詹宏志在「舊日廚房」書中表示：「這3個女人（母親詹洪蓮鳳、岳母王許聞龢、妻子王宣一）的料理實際上成了我一生飲食的主軸，我總把這些菜色的出現和存在視為理所當然，等到3個女人都離我而去，我才警覺，所有的味道都要靠人的不斷實踐去維持。」（編輯：張芷瑄）1111227