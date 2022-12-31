2023維也納新年音樂會 少女合唱團首度參與

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）迎接2023年到來，維也納新年音樂會將於2023年1月1日在維也納金色大廳登場。今年除了維也納愛樂將帶來精采曲目之外，2004年創立的「維也納少女合唱團」也將首度參與演出。

維也納新年音樂會台灣轉播主持人、大提琴家張正傑今天接受中央社專訪時表示，呼應性別平權等時代潮流，今年音樂會邀請成立525年的「維也納少年合唱團」演出外，也首度邀請「維也納少女合唱團」加入，兩團平常一起訓練，也一起演出，希望帶給全球樂迷嶄新的維也納新年音樂會形象。

2023年維也納新年音樂會至今已延續超過70年歷史，張正傑表示，今年曲目別出心裁，有別於以往的新年音樂會專屬曲目，除了「藍色多瑙河」等壓軸之外，多數曲目都沒有在維也納新年音樂會演出過，這也讓全球樂迷相當期待音樂盛宴的到來。

今年維也納新年音樂會邀請到剛率領維也納愛樂訪台的弗朗茲‧威爾瑟–莫斯特擔任指揮，這是他生涯中繼2011、2013年後，睽違10年再度站上音樂會殿堂。

2023維也納新年音樂會也加入奧地利國寶「維也納少年合唱團」以及「維也納少女合唱團」共同演出，將帶來約瑟夫．史特勞斯的「無憂的勇氣」法式波卡舞曲，預計將成為2023維也納新年音樂會新亮點。

2023維也納新年音樂會台灣時間將於2023年1月1日晚上6時在高雄衛武營戶外劇場衛星直播。台灣時間2023年1月1日晚上11時在東森綜合台32頻道轉播。（編輯：張芷瑄）1111231