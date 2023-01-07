瑞兔生豐喜迎春 國父紀念館開筆揮毫迎新年

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）為發揚傳統書法文化及增添農曆年節喜氣，國父紀念館今天推出「瑞兔生豐喜迎春」開筆暨揮毫活動。館長王蘭生表示，歡迎貴賓、藝術家與民眾的蒞臨，將新年的氣息帶給大家。

活動由何歡劇團表演跳加官「天官賜福」揭開序幕，50位書法家書寫春聯並合力完成一幅大型創意揮毫作品，國館東、西兩側迴廊則邀請30個書法團體設攤，由書法家現場揮毫分贈民眾，最後由財神爺發送紅包袋給民眾。

王蘭生今天在活動現場表示，除了邀請貴賓開筆、書法團體寫春聯送給民眾之外，也邀請50名國內書法名家及中山青年藝術獎中山獎得主，共同創意揮毫，祝福國泰民安。

文化部政務次長蕭宗煌代表部長李永得向藝術家與國人拜年，蕭宗煌表示「市場開市，梨園開箱，文人雅士開筆」，國父紀念館每年舉辦新春揮毫活動，象徵新年的開始，非常有意義。

立法委員林奕華表示，國父紀念館多年來一直是書法藝術推廣的重鎮，肩負文化使命並帶動商業發展，國父紀念館目前正進行的景觀工程改造計畫，立法院教育及文化委員會在預算經費上全力支持。

今天參與開筆活動的還包括台藝大前校長黃光男、中華民國書學會長張炳煌、台灣墨秀書道會長渡邊光章、中華畫院書法篆刻院長連勝彥、中國書法學會理事長陳銘鏡等。王蘭生也邀請退休員工沈如毅扮演吉祥兔，共同書寫由書法名家張炳煌創作的新春對聯「兔毫寫福迎新歲 紫氣映春報吉年」，氣氛溫馨。

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王蘭生表示從民國94年起，每到農曆春節前夕都會舉辦迎春揮毫活動，除了增添年節氣氛之外，也希望藉此讓民眾接觸書法、認識書法，使這門傳統藝術能像春聯習俗一樣傳承下去。

繼新春揮毫活動結束之後，睽違23年的台灣燈會也將重返台北，主燈設在國父紀念館中山文化園區的中軸廣場，2月5日舉辦主燈點燈儀式，燈會活動自2月5至19日止，這也是台灣疫情解封後的第一場國際大型活動，歡迎民眾造訪。（編輯：屈享平）1120107