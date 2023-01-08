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布農族傳統織布工藝展現先民智慧 列南投縣文化資產

2023/1/8 12:23（1/8 12:51 更新）
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南投縣文化局發布公告，將「布農族傳統織布工藝」列為南投縣傳統工藝類文化資產，織布為布農族婦女傳統技藝，在布農族傳統織布工藝中，竿數越多圖案就越大，也跟著繁複華麗而斑斕，深具藝術價值。（南投縣文化局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月8日
南投縣文化局發布公告，將「布農族傳統織布工藝」列為南投縣傳統工藝類文化資產，織布為布農族婦女傳統技藝，在布農族傳統織布工藝中，竿數越多圖案就越大，也跟著繁複華麗而斑斕，深具藝術價值。（南投縣文化局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年1月8日
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（中央社記者吳哲豪南投8日電）南投縣文化局發布公告，將「布農族傳統織布工藝」列為投縣傳統工藝類文化資產，在信義鄉從事織布的谷秀紅為首名藝師；文化局指出，傳統織布是布農族重要文化，展現先民智慧。

南投縣文化局今天發布新聞指出，南投縣原住民族文化資產審議會去年10月底審議通過，將「布農族傳統織布工藝」列為南投縣傳統工藝類文化資產，至於首名藝師則是在南投信義鄉從事織布的谷秀紅。

文化局表示，織布流程為先設計圖紋、計算與準備線材、整經、移置織布機上，然後開始織布，最後進行修整；至於織布技法包括平織法、斜紋織法及菱形織法等不同織法，而谷秀紅和她的丈夫松萬金，長久居住信義鄉黑黑谷地區，過著自給自足生活，但因其精湛織布技藝，許多大學教授及研究生仍不辭路途遙遠前往求教。

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投縣文化局長林榮森接受媒體聯訪說，南投縣為布農族五大社群發源地，織布為布農族婦女傳統技藝，在布農族傳統織布工藝中，竿數越多圖案就越大，也跟著繁複華麗而斑斕，深具藝術價值。

林榮森指出，谷秀紅目前是潭南、雙龍、人和、地利4個部落中公認的傳統織布代表，能操作布農族最高竿的12竿織布技法，未來文化局將依據文化資產保存法，進行布農族傳統織布工藝保存維護計畫，協助推動後續傳承工作。（編輯：張芷瑄）1120108

#谷秀紅
#布農族
#投縣文化局長
林榮森
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