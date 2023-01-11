扎根原民村落文化力 文化部公布補助名單

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）文化部112年「原住民村落文化發展計畫」補助名單公布，包括台中市原鄉文化協會等共選出21件團隊計畫，總補助金額達新台幣1371萬元。

文化部今天發布新聞稿表示，民國112年獲補助計畫展現當代族人對於土地及生態復育、都市原住民議題、傳統智慧、歌謠古調、織繡服飾、母語傳承、山林知識、傳統空間、族群故事、在地各種知識系統的建構保存等多元議題的高度關注。

其中台中市原鄉文化協會「從工寮、部落春到排灣一條街－營造台中南屯區的族語社區」，透過族人面對居住遷移空間與文化學習場域之中的改變，以族語社區化的方式對抗語言文化流失，有助於都市原民身分認同及原鄉文化傳承發展。

南投縣魚池鄉邵族文化發展協會提出「水社海的賣鹽嫂－關於文化詮釋權系統架構與推廣計畫2.0」，延續整理111年執行成果，進而將資料平台化，並將工作坊課程與時數證書考核制度化。

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國立台灣大學原住民族研究中心則透過原住民族自然生態知識作為媒介，創造校內師生對於民族植物與狩獵議題的認識與交流討論，增加都市原民對其族群文化的認識。

文化部表示，「原住民村落文化發展計畫」希望可結合民間活力與自主行動，以原住民族文化（含平埔族）主體為核心，推動原住民村落文化發展計畫，接軌新舊世代，投入都市及原鄉文化扎根、傳承，復振及創新原住民族文化的永續發展。（編輯：張雅淨）1120111