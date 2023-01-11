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畫廊協會將推30週年專書 映照台灣視覺藝術軌跡

2023/1/11 18:44
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（中央社記者王寶兒台北11日電）社團法人中華民國畫廊協會去年成立滿30年，今天宣布將推出30週年專書「傳承開今」，映照台灣視覺藝術產業發展軌跡，並期待與年輕一輩台灣畫廊經營者持續交流。

中華民國畫廊協會（TAGA）現今共有136個畫廊會員，並以台南藝術博覽會、藝之獨秀藝術博覽會、台中藝術博覽會、台北國際藝術博覽會等主辦活動聞名。9日舉辦一年一度的會員大會，從中分享2023年年度活動。

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除將推出畫廊協會30週年專書「傳承開今」外，畫廊協會理事長張逸羣今天透過新聞稿表示，TAGA是經驗整合的地方，協會利用現有資源，濃縮產業界不同人才，將製播全新的Podcast節目，裡面有各種藝術產業界的精華，希望有志於藝術產業者能共襄盛舉。

張逸羣認為，畫廊協會背負台灣藝術產業的使命，今年初也希望辦理「廊（狼）二代」（畫廊產業二代）共識營，號召年輕一輩畫廊經營者加入，以畫廊協會30年為新起點，讓年輕一輩的畫廊經營者分享目標，也希望理監事團隊有更多年輕人加入，學習會務運作，規劃未來藍圖。（編輯：張雅淨）1120111

#中華民國畫廊協會
#張逸羣
#台灣
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