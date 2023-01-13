蘋果新年影片 「過五關」拍出京劇懷舊氛圍

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（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司用iPhone拍攝新年影片邁入第6年，最新公布在官網的新年影片「過五關」透過懷舊設定，講述一名學習中國傳統戲曲京劇的年輕人如何克服各種難關，藉此鼓勵觀眾抱持更加堅韌不拔的心態面對挑戰。

蘋果提供的新聞資料指出，「過五關」（https://www.apple.com/tw/）故事背景設定在80年代，當時是中國戲劇發展的轉折點，相較於新興娛樂表演形式，這種以戲曲作為春節傳統的表演逐漸失去吸引力。很多戲曲演員為了維持生計，不得不放棄戲曲表演，轉行投身到流行音樂、現代歌舞或喜劇當中。

「過五關」故事主角是一名生活在老戲班裡的年輕人，觀眾跟隨他的腳步，見證他如何努力突破每一個擋在面前的難關。在故事最後，主角憑藉過去和當下的所有經歷，成功邁過了自己的「五關」。

「過五關」導演鵬飛對於這個故事有很強的共鳴，因為他的家庭也經歷類似的難關，母親為了生計被迫放棄戲曲事業，讓鵬飛對於80年代京劇的發展有深刻理解。

為了拍出京劇的臨場感，鵬飛運用iPhone 14 Pro的電影效果模式，捕捉主角和配角經歷一個又一個難關後的情感變化；透過低光源拍攝，呈現80年代懷舊氛圍與京劇表演的聚光燈場景；iPhone 14 Pro的運動模式也有助於在快速移動的場景中，捕捉清晰的動態影像。（編輯：張良知）1120113