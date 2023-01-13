法聲響藝術裝置巨作首到亞洲 65顆音箱如走進樂團

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高雄市內惟藝術中心13日推出重磅作品「LEARPRINT內惟聲響實驗」，法國聲響藝術裝置巨作首次在亞洲登場，民眾彷彿可以「走進樂團」聆聽中、西方音樂，享受感官新體驗。中央社記者曾以寧攝 112年1月13日

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（中央社記者曾以寧高雄13日電）高雄市內惟藝術中心今天推出重磅作品「LEARPRINT內惟聲響實驗」，法國聲響藝術裝置巨作首次在亞洲登場，民眾彷彿可以「走進樂團」聆聽中、西方音樂，享受感官新體驗。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿，「LEARPRINT內惟聲響實驗」由法國音場設計與聲學藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）創作，以65顆音箱，裝置於高雄市內惟藝術中心入口主廳，開館期間定時奏響，打造身體、聲音、時間與情感共同匯流的新體驗。

阿蘭．馮榭回憶作品緣起，2007年參與法國國家土魯斯管弦樂團排練時，來回穿梭於各樂器之間，清晰地看到與感知每種樂器美妙獨特的聲音，便暗暗決定要想辦法讓更多人享受這樣的魔幻聽覺。

於是他以整個交響樂團同時收音的方式錄製，有別於一般以1個音箱對應1個樂器，而是讓每顆音箱成為演奏者的監聽，讓觀眾在豐富環繞聲場中得到驚艷歷程。2015年在法國國家檔案館發表即一鳴驚人，開啟在歐陸的展演旅程。

阿蘭．馮榭曾在2013年首次受邀參與「NASA星世界」草地音樂會成音工作，發現高雄同時有著高雄市交響樂團及高雄市國樂團。2016年他向時任文化局長的史哲提案，在2016年8月至2017年1月間，到高雄錄製10首交響樂團以及5首國樂團曲目，有古典大師莫札特、史特拉汶斯基、德弗札克名曲，也有在地經典曲目「丟丟銅仔」、「望春風」等。

高雄市副市長史哲表示，這件作品徹底推翻人們對聽樂團演出的成見，65聲道錄音重現是演奏最嚴苛的檢視，也可窺見兩樂團精湛技藝。高雄市是全台灣少數同時擁有中、西樂團的城市，邀請民眾順著感覺，自由穿梭音箱間，捕捉樂器特色，如直接走進樂團裡，享受全所未有的震撼音響體驗。

史哲說，2017年錄音作業底定後，便開始找尋發表場域，但典雅寬敞的高美館、駁二港邊倉庫等，都因檔期、環境音等因素擱置。直到去年阿蘭．馮榭旅遊走訪高雄，發現甫開幕的內惟藝術中心可能是最適合的場域，彷彿作品自己選擇場地，也彰顯建築特殊聲學空間，和內惟藝術中心「沒有藩籬與邊界」的精神。（編輯：郭諭儒）1120113

高雄市內惟藝術中心13日推出重磅作品「LEARPRINT內惟聲響實驗」，法國藝術家阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）錄製高雄市交響樂團（圖）及高雄市國樂團演奏的中、西方音樂，以65顆音箱重現。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月13日