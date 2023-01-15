喚起萬華冰菓飲食記憶 新富町文化市場展覽登場

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（中央社記者王寶兒台北15日電）在冰菓室相約吃冰是不少台灣民眾的回憶，2022年新富町文化市場徵件獲選展覽「萬華冰菓事」，聚焦萬華地區的食冰歷史，從在地冰店創始的奮鬥故事，探討城市的發展脈絡。

新富町文化市場由忠泰建築文化藝術基金會營運。忠泰建築文化藝術基金會發布新聞稿表示，文化市場自開館以來每年舉辦徵件計畫，邀請創作者與策展人以多元觀點剖析常民文化與地方議題。自2022年30餘件展覽計畫中脫穎而出的「萬華冰菓事」，由楊志雅擔任策劃統籌。

展覽籌備初期，策展團隊走入萬華街區，與「龍都冰菓專業家」、「楊記冰店」、「永富冰淇淋」、「IM 雨焰商行 x 阿波伯楊桃」、「華西街珍果」等5家在地冰菓室的經營者訪談。

在物資不豐而食材保存不易的年代，冰菓室第一代經營者如何從攤車叫賣到擁有街頭的一席之地，以賣冰養活一家數口至店面的世代傳承，將近一世紀的經營史，也呼應萬華的歷史縮影，窺見城市面貌改變為產業帶來的影響。

忠泰建築文化藝術基金會表示，除田調故事外，展場也以遊戲的方式，引導觀眾與展品互動，進一步了解萬華地區的冰店位置與地方發展之間的關係。展覽去年12月開幕，新年期間則有專場導覽，歡迎民眾觀展，並以「冰」寫下新年的期許與祝福。

此外，2023年新富町文化市場展覽徵件計畫現已啟動。今年以「凝視地方」為徵件概念，期待透過計畫的徵求，延續場所精神，邀集各領域創作者帶動新的城市觀點與對話。

「萬華冰菓事」展覽即日起於新富町文化市場登場至2月28日，春節期間除除夕（1月21日）至初四（1月25日）之外，其餘時間園區正常開放。（編輯：管中維）1120115