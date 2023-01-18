張貴興「鱷眼晨曦」 女王鑽石與奇幻叢林交錯命運

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）作家、美國紐曼華語文學獎得主張貴興近期出版最新長篇小說「鱷眼晨曦」，從一場尋寶探險開始，深入婆羅洲叢林錯綜複雜的政治恩怨與愛慾情仇，置讀者於奇幻生猛的人性迷宮之中。

故事從1953年英國伊莉莎白女王的加冕典禮說起，典禮之後，王冠和72克拉鑽石「砂拉越之星」神秘失蹤，馬歇爾少校奉命調查及尋寶，來到當時仍屬英國殖民地的婆羅洲。

與此同時，婆羅洲的砂拉越人民游擊隊爭取獨立，卻被英軍擊潰，殘存隊員為延續革命火種及對抗大英帝國，想盡辦法奪取流落婆羅洲的寶藏，7名生死至交攜手航向巨鱷徜徉的古老河流，共同加入這場浪漫戰役。

張貴興在小說後記中表示，伊莉莎白女王2022年逝世後，英國王冠著名的巨鑽「光之石」再度引發紛爭，曾經擁有的印度、巴基斯坦、阿富汗和伊朗等國都要求「完璧歸趙」，殖民者對殖民地的暴力、殺戮與掠奪雖是上個世紀的恥辱戳印，但千禧年後強權政治弱肉強食，殖民銬鐐仍像巫師的黯夜波龍（馬來西亞民間傳說的鬼靈）盤繞星空下。

如今日不落國的榮耀已不復存在，張貴興也表示，小說無意控訴殖民主義，「一個人如果在日不落國領土像中國古代射日的后羿追隨太陽，他永遠看不到暮垂，也永遠不能體會星夜之美和宇宙的浩瀚」。

張貴興表示，穿插小說中的歷史事件虛虛實實，如加冕典禮中瑪格麗特公主拈走心上人外套上的是一綹棉絮，不是頭髮；中共建國大典沒有不明飛行物；砂拉越第二任國王的愛妻沒有被鱷魚嚼食；稱霸砂拉越大小河域的巨鱷，被獵殺後並沒有像小說中描述被切割得支離破碎。

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張貴興1956年生於婆羅洲砂拉越，1976年赴台求學，1980年畢業於師大英語系，1983年入籍台灣，1991年任中學英語教師，作品多以故鄉婆羅洲熱帶雨林為場景，書寫南洋華人社群的生存困境、愛欲情仇和斑斑血淚，文字風格強烈，作品包括 「賽蓮之歌」、「群象」、 「猴杯」、「野豬渡河」等書。

張貴興曾獲時報文學獎、開卷好書獎、台北國際書展大獎、OPENBOOK年度好書、台灣文學金典獎、聯合報文學大獎等殊榮，並入選亞洲週刊10大小說，2018年出版 「野豬渡河」獲紅樓夢獎首獎、美國紐曼華語文學獎。（編輯：張雅淨）1120118