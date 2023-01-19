嘉義水道頭文創聚落黃美賢油畫展 洋溢年節吉祥喜氣

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畫家黃美賢（左）即日起至3月5日於嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「吉祥如意油畫展」，此次展覽她特別繪製「兔年如意」新作，裡面除了兔子，還有百合花、蝴蝶蘭、柿子、牡丹，有著兔年百年好合、事事如意、花開富貴等涵意。中央社記者蔡智明攝 112年1月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）有「台灣田園花果畫家」之稱的畫家黃美賢，即起至3月初於嘉縣朴子水道頭聚落舉辦「吉祥如意油畫展」，創作20餘幅畫作融入象徵吉慶的花卉蔬果，洋溢年節喜氣，以藝術迎新春。

嘉義縣政府文化觀光局即日起至3月5日於嘉縣水道頭文創聚落園區，舉辦「藝術迎新春－黃美賢吉祥如意油畫展」。

文觀局代理局長宗金蘋今天告訴中央社記者，此次展覽場域別出心裁，以水道頭文創聚落園區7間文創小店為展廳，直接讓民眾走入店家觀展，畫作融入吉慶意義的花卉蔬果，洋溢年節喜氣。

黃美賢說，她在故宮博物院任職時，就是推廣故宮具有吉祥如意象徵的文物，所以「吉祥如意油畫展」20多幅畫作內容，結合華人傳統吉慶文化內涵，每幅畫作都可以看出過年時常講的吉祥話。

黃美賢舉例，此次展覽特別繪製「兔年如意」新作，裡面除了2隻可愛兔子，還有百合花、蝴蝶蘭、柿子、牡丹等，象徵著兔年百年好合、事事如意、花開富貴。

宗金蘋指出，黃美賢嘉義縣人，學經歷豐富，為台灣師範大學社會教育系博士、美國俄亥俄州立大學藝術教育學系博士後研究員，現任長榮大學美術學院專任副教授、嘉義市美術協會理事長，曾任嘉義市文化局長、國立故宮博物院教育推廣處副處長等職位。

水道頭文創聚落開放時間為週三至週日上午11時至下午5時，農曆春節連假開放資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁，文觀局敬邀愛好藝術的民眾走春前往觀賞。（編輯：陳仁華）1120119

畫家黃美賢即日起至3月5日於嘉藝點水道頭文創聚落舉辦「吉祥如意油畫展」，20多幅畫作內容，結合華人傳統吉祥如意文化內涵，每幅畫作都融入了過年吉祥話。中央社記者蔡智明攝 112年1月19日