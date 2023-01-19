幼兒專屬「點點音樂派對」 2/18台中加演1場

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信誼基金會19日宣布，原訂2月在台中國家歌劇院演出2場的幼兒專屬音樂會「點點音樂派對」，因民眾迴響熱烈，將加演1場。（信誼基金會提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月19日

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）由信誼基金會主辦的幼兒專屬音樂會「點點音樂派對」原訂2月19日在台中國家歌劇院演出2場，由於觀眾迴響熱烈，信誼基金會今天宣布，2月18日晚上加演1場。

信誼基金會發布新聞稿指出，許多家長有帶著幼兒聽音樂會經驗，中途因幼兒鬧情緒或坐不住而被迫離場，而「點點音樂派對」則是為幼兒打造的專屬音樂會。

信誼基金會表示，這次以「小黃點」和「點點玩聲音」2本暢銷圖畫書為題，為幼兒在台中國家歌劇院推出2場互動音樂會，結果2月19日演出資訊上架1週，入場券就搶購一空，應觀眾要求，決定2月18日晚上加演1場。

信誼基金會董事長張杏如表示，2015年「小黃點與四季」音樂會在國家音樂廳演出後，現場很多家長向她致謝，因為過去根本沒有專為幼兒設計演出的音樂會。

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張杏如認為，現在的孩子面對多元資訊，閱讀不再只是文字和圖像，而是多元感官的體驗，音樂的興趣和涵養也是從聆聽和遊戲互動中慢慢培養的；信誼多年來致力將圖畫書透過遊戲、動畫、律動、音樂、戲劇等呈現，幫助孩子透過圖畫書的多元化體驗，感受閱讀和學習的樂趣。

信誼基金會指出，音樂會由指揮家張尹芳攜手多名傑出音樂家演出，並邀請被華盛頓郵報讚為「溫暖甜美令人融化的聲音」的詹喆君擔任說書人，引導親子用手當指揮棒、把嘴巴當樂器，指揮點點和音樂旋律共舞的美妙體驗。（編輯：唐聲揚）1120119