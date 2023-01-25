故宮南院謎樣景泰藍特展 揭開乾隆皇帝生活時尚

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）故宮南院農曆新年期間正展出「謎樣景泰藍」；南院表示，清乾隆皇帝重新塑造景泰藍風格樣貌，發展出前所未見的杯、盤、盞、壺新款式，造就別開生面的生活時尚，值得一覽。

故宮南院告訴中央社記者，景泰藍工藝又稱掐絲琺瑯，於元代自拜占庭經伊斯蘭地區傳入中國。17世紀的鑑賞家宣稱，明代宗景泰時期（西元1450年至1457年）燒造的掐絲琺瑯最值得收藏，此種工藝因而得到「景泰藍」的俗稱。

故宮南院說，景泰年間製作的掐絲琺瑯至清朝時已近乎失傳，清乾隆皇帝（西元1735年至1796年在位）雅好古文物，亦曾試圖蒐羅明景泰年間製作的掐絲琺瑯，但他更熱衷研發創造，命令宮廷匠師依他的喜好製作。

因此，乾隆時期發展出各種前所未見的新款式，締造了掐絲琺瑯面貌最豐富、多元的全盛局面，宴飲時所用的杯、盤、盞、壺與宗教用器等宮廷陳設都成了掐絲琺瑯製品。

故宮南院指出，乾隆以掐絲琺瑯替代各種容易損壞的媒材，並在其上裝飾整齊劃一的紋樣，遍及宮廷生活每個角落，造就了別開生面的新生活時尚。

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故宮南院強調，在乾隆皇帝的指導下，宮廷作坊有意識地參照青銅圖譜進行「仿古」，打造既華麗又具典雅意象的掐絲琺瑯器，並將描繪西洋風景或人物的畫琺瑯與掐絲琺瑯結合，創作出兼具東、西風格的器物。

故宮南院「謎樣景泰藍」選展掐絲琺瑯器共約140組件，其中百餘件為初次展出，近40組件更是經過故宮專業人員修護，才得以在最佳狀況與觀眾見面，展期到102年4月，農曆春節連假正可遊賞。（編輯：郭諭儒）1120125